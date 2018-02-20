Лучшие рецепты овощных салатов с фото и пошаговыми понятными инструкциями — в этой кулинарной подборке. Овощные салаты могут быть сделаны из сырых, отваренных и запеченных продуктов, также можно смешивать ингредиенты разной степени предварительной обработки. Салаты подают как летом, так и зимой. Причём в летнее время наиболее популярны блюда из свежих овощей. Наши кулинары собрали для вас лучшие рецепты овощных салатов, смотрите и запоминайте!

Морковь по-корейски (Корейская морковка) 4.4 4.4 Популярный легкий салат Морковь по-корейски. Домашний рецепт приготовления пряной корейской морковки.

Салат из свежей капусты 4.5 4.5 Салат из свежей капусты - прекрасный вариант для легкого перекуса или дополнению к основном блюду. Готовится быстро и просто, получается постным и легкоусвояемым. Сыроедческий салат.

Салат "Щетка" 4.5 4.5 Салат "Щетка" — эффективный, простой и вкусный способ избавиться от лишних килограммов. Салат актуален не только во время диеты, но и после долгих зимних праздников.

Греческий салат классический 4.3 4.3 Греческий салат – отличный вариант простого и легкого овощного салата, который будет незаменимым и на праздничном, и на повседневном столе. Благодаря оливкам и сыру этот салат необычный и пикантный.

Сыроедческие спагетти 4.3 4.3 Все мы любим вкусно поесть. Так почему бы нам не поесть вкусную и здоровую пищу. Узнайте, как приготовить сыроедческие спагетти из кабачка с острым соусом. Блюдо понравится не только сыроедам.

Овощной винегрет 4.9 4.9 В классический винегрет входят свёкла, морковь, картофель — отваренные и охлаждённые, солёные огурцы и квашеная капуста, лук репчатый или зелёный — всё примерно в равных объёмах, и горошек!

Тыква по-корейски 4.3 4.3 Тыква — весьма ценный плод, он содержит множество витаминов и микроэлементов. Я стараюсь чаще употреблять ее в свежем или маринованном виде. Сегодня хочу показать, как приготовить тыкву по-корейски.

Салат "Губернаторский" 4.8 4.8 Предлагаю рецепт, как приготовить салат "Губернаторский". Это вкусное блюдо из преимущественно сырых продуктов. Заправить его можно майонезом или сметаной с майонезом, так салат будет еще сочнее.

Камди-ча 4.6 4.6 Перед вами один из вариантов, как приготовить "Камди-ча", популярный в Корее салат из картофеля. Этот вкусный и полезный салат можно подавать отдельно или в качестве гарнира. Готовим?

Салат "Гранатовый ошейник" 4.4 4.4 По Восточному календарю символ Нового 2018 года - Земляная Собака. И чтобы ее задобрить, на праздничный стол поставим давно знакомый нам и богатый по вкусу салат в виде "драгоценного ошейника".

Салат "Коулсло" 4.6 4.6 Коулсло (англ. сoleslaw) - это самый обыкновенный капустный салат, в который добавляют какие-либо овощи и заправляют соусом с майонезом или соусом "винегрет".

Легкий зимний салат 4.4 4.4 Салат заправлен сметаной, но ее можно заменить на растительное масло. В салате нет ни соли, ни сахара, на мой взгляд они не нужны, а вы ориентируйтесь на свой вкус. Приступим!

Салат из свеклы с чесноком 4.7 4.7 Всем любителям свекольных салатов предлагаю приготовить салат из свеклы с чесноком. Салат порадует вас своим пикантным вкусом и яркостью. Готовится просто и быстро, получается сочный, насыщенный.

Простой свекольный салат 3.7 3.7 Сегодня я расскажу, как приготовить салат из вареной свеклы. Блюдо готовится крайне просто, но получается очень вкусный салат. Приступаем!

Джяджик 4.8 4.8 Джяджик – турецкий салат из огурца с мятой и йогуртом. Его только называют салатом, но чаще всего подают в качестве соуса к различным мясным и овощным блюдам. Готовится джяджик очень просто и быстро.

Витаминный салат из свежих овощей 4.9 4.9 Обязательно включите в свой ежедневный рацион простой салат из свежих овощей. Ведь в нем столько витаминов, полезных для организма. Его можно подавать к мясу, рыбе и в качестве легкого перекуса.

Салат "Крымский" 4.1 4.1 Рецепт нашла на просторах интернета. Салат сразу покорил меня своим не избитым вкусом и простотой приготовления. Отличное разнообразие повседневного меню.

Салат к шашлыку 4.4 4.4 На мой взгляд, к шашлыку нужно подавать сочный салат из свежих сезонных овощей. К мясу овощи идеально подходят.

Салат из баклажанов по-корейски 4.5 4.5 Салат из баклажанов по-корейски - вегетарианское восточное блюдо, выглядящее очень красиво и аппетитно. Салат готовится из овощей, кунжута, соевого соуса с небольшим добавлением уксуса. Очень вкусно!

Салат "Зуринский" 4.9 4.9 Салат из редьки. Сейчас осень, и время дает нам возможность приготовить блюда из сезонных продуктов. Редька — вкусный, полезный и ароматный продукт, который используют в пищу.

Классический винегрет 5.0 5.0 Винегрет — классический овощной салат, рецепт которого передается из поколения в поколение. Рецепт салата включает в себя свеклу, картофель, морковь, капусту, зеленый горошек и свежий репчатый лук.

Кади-ча 4.6 4.6 Кади-ча (кадича) — это ароматный горячий салат из баклажанов со специями. В корейской кухне широко используется кориандр, кинза и жгучий перец, именно они придают овощам восхитительный вкус и остроту!

Шалгам блюдо 4.8 4.8 Шалгам - овощной салат из казахской кухни, его обычно подают с пловом. Салат получается вкусный, сочный и... осторожно! Он острый! Шалгам должен настояться несколько часов, так он становится вкуснее.

Сицилийский салат с баклажанами 4.5 4.5 Салат интересен сочетанием овощей и сыра, листочки свежей мяты, чеснок, перец. Сложно описать вкус и аромат, нужно только попробовать! Смотрите рецепт!

Овощной салат с маслинами и кунжутом 4.6 4.6 Овощной салат всегда желанный гость на столе! Предлагаю Вам попробовать салат с очень вкусной заправкой и добавить в него маслины. Это не только вкусно, но и очень полезно! Угощайтесь!

Морковно-кабачковая паста 4.7 4.7 Даже из обыкновенных моркови и кабачка можно приготовить неординарный по вкусу витаминный салат - морковно-кабачковую пасту. Секрет в очень вкусной заправке, в ее состав входит кунжутная паста тахини.

Фасоль с помидорами и цуккини 5.0 5.0 Легкая закуска из консервированной красной фасоли с кабачком и помидорами. Закуска получается сочной, витаминной и питательной. Хорошо сочетается с мясными блюдами. Угощайтесь!

Салат из тыквы "Острый" 4.5 4.5 Тыква весьма полезный овощ, поэтому рекомендую кушать ее в сыром виде, чтобы сохранить больше полезных веществ, которые теряются при термообработке. Смотрите, расскажу, как приготовить салат из тыквы!

Томатный салат 5.0 5.0 Даже из простых помидоров можно приготовить яркий, вкусный, пряный салат. Расскажу вам рецепт из марокканской кухни, как приготовить томатный салат.

Салат "Маркиза" 4.7 4.7 Хотите приготовить легкий салат к ужину? Тогда добро пожаловать в рецепт! Уверена, ваши мужчины тоже не упустят шанс попробовать ложечку-другую этого полезного салата!

Салат "Наталья" 4.5 4.5 На правах обладательницы этого прекрасного имени, хочу предложить вам салат, который я очень люблю! Весенний, свежий, зеленый и очень-очень полезный! Натальям и не только - настоятельно рекомендую!

Вегетарианский оливье 4.3 4.3 Данный рецепт предлагает вам попробовать любимый салат оливье в новом исполнении, но со старым вкусом. Однозначно, вегетарианский оливье более здоровый и диетический салат, а может и более вкусный.

Салат из красной капусты 4.1 4.1 Салат из красной капусты - мой любимый салат из тех, которые готовятся в два счета и годятся для быстрого легкого перекуса. Кроме того, салат из красной капусты может считаться сыроедческим.

Японский картофельный салат 4.1 4.1 Японский картофельный салат - это то, чего вы точно никогда не пробовали. Самые обыкновенные, привычные нам овощи рождают совершенно неожиданный по вкусу и оформлению японский салат.

Свекла с соленым огурцом 4.5 4.5 Предлагаю приготовить простой и вкусный салат на каждый день из запеченной свеклы с солеными огурцами. Берите на заметку мой рецепт!

Сыроедческая морковка по-корейски 3.9 3.9 Приготовим морковку. Обычно я ее готовлю с кипящим маслом, но этот рецепт более простой, зато морковь получается не менее вкусная.

Салат с фунчозой 4.7 4.7 Любителям японской кухни понравится салат с фунчозой и овощами, который станет прекрасным дополнением к суши. Такой салат можно с легкостью приготовить в домашних условиях.

Салат из одуванчиков 4.9 4.9 Одуванчик не только радует нас красивыми цветами, но и является ценным продуктом питания. В листьях одуванчика много полезных витаминов! Также часто используется в кулинарии корень одуванчика.

Салат из тыквы на зиму 3.5 3.5 Тыква является универсальным овощем, из нее можно приготовить тысячи разнообразных блюд, как сладких, так и соленых. Сегодня хочу рассказать, как приготовить салат из тыквы на зиму. Отличная закуска!

Винегрет в тарталетках 5.0 5.0 Удобный и популярный вариант подачи любого салата для шведского стола или фуршета — подача в тарталетках, небольших корзинках из пресного теста. Посмотрите, как приготовить винегрет в тарталетках.