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Овощные салаты

Лучшие рецепты овощных салатов с фото и пошаговыми понятными инструкциями — в этой кулинарной подборке. Овощные салаты могут быть сделаны из сырых, отваренных и запеченных продуктов, также можно смешивать ингредиенты разной степени предварительной обработки. Салаты подают как летом, так и зимой. Причём в летнее время наиболее популярны блюда из свежих овощей. Наши кулинары собрали для вас лучшие рецепты овощных салатов, смотрите и запоминайте!
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Морковь по-корейски (Корейская морковка) cook time 4.4 cook time 54 cook time cook time
Морковь по-корейски (Корейская морковка)

Популярный легкий салат Морковь по-корейски. Домашний рецепт приготовления пряной корейской морковки.

cook time 4 ч. 0 мин
Deemmaq 20.02.2018
Салат из свежей капусты cook time 4.5 cook time 25 cook time cook time
Салат из свежей капусты

Салат из свежей капусты - прекрасный вариант для легкого перекуса или дополнению к основном блюду. Готовится быстро и просто, получается постным и легкоусвояемым. Сыроедческий салат.

cook time 10 мин
Giggs 25.04.2013
Салат "Щетка" cook time 4.5 cook time 15 cook time cook time
Салат "Щетка"

Салат "Щетка" — эффективный, простой и вкусный способ избавиться от лишних килограммов. Салат актуален не только во время диеты, но и после долгих зимних праздников.

cook time 5 мин
Montovini 24.01.2022
Греческий салат классический cook time 4.3 cook time 12 cook time
Греческий салат классический

Греческий салат – отличный вариант простого и легкого овощного салата, который будет незаменимым и на праздничном, и на повседневном столе. Благодаря оливкам и сыру этот салат необычный и пикантный.

cook time 15 мин
Евгений Лем 19.09.2018
Сыроедческие спагетти cook time 4.3 cook time 12 cook time cook time
Сыроедческие спагетти

Все мы любим вкусно поесть. Так почему бы нам не поесть вкусную и здоровую пищу. Узнайте, как приготовить сыроедческие спагетти из кабачка с острым соусом. Блюдо понравится не только сыроедам.

cook time 15 мин
Дарья Вакулова 25.08.2016
Овощной винегрет cook time 4.9 cook time 12 cook time
Овощной винегрет

В классический винегрет входят свёкла, морковь, картофель — отваренные и охлаждённые, солёные огурцы и квашеная капуста, лук репчатый или зелёный — всё примерно в равных объёмах, и горошек!

cook time 2 ч. 0 мин
Вика Василенко 27.01.2019
Тыква по-корейски cook time 4.3 cook time 10 cook time
Тыква по-корейски

Тыква — весьма ценный плод, он содержит множество витаминов и микроэлементов. Я стараюсь чаще употреблять ее в свежем или маринованном виде. Сегодня хочу показать, как приготовить тыкву по-корейски.

cook time 2 ч. 0 мин
Вика Василенко 20.04.2017
Салат "Губернаторский" cook time 4.8 cook time 9 cook time
Салат "Губернаторский"

Предлагаю рецепт, как приготовить салат "Губернаторский". Это вкусное блюдо из преимущественно сырых продуктов. Заправить его можно майонезом или сметаной с майонезом, так салат будет еще сочнее.

cook time 45 мин
Вика Василенко 26.06.2016
Камди-ча cook time 4.6 cook time 9 cook time cook time
Камди-ча

Перед вами один из вариантов, как приготовить "Камди-ча", популярный в Корее салат из картофеля. Этот вкусный и полезный салат можно подавать отдельно или в качестве гарнира. Готовим?

cook time 25 мин
Дарья Вакулова 19.02.2017
Салат "Гранатовый ошейник" cook time 4.4 cook time 9
Салат "Гранатовый ошейник"

По Восточному календарю символ Нового 2018 года - Земляная Собака. И чтобы ее задобрить, на праздничный стол поставим давно знакомый нам и богатый по вкусу салат в виде "драгоценного ошейника".

cook time 2 ч. 0 мин
Дарья Вакулова 17.11.2017
Салат "Коулсло" cook time 4.6 cook time 9
Салат "Коулсло"

Коулсло (англ. сoleslaw) - это самый обыкновенный капустный салат, в который добавляют какие-либо овощи и заправляют соусом с майонезом или соусом "винегрет".

cook time 25 мин
Натали 01.11.2018
Легкий зимний салат cook time 4.4 cook time 9
Легкий зимний салат

Салат заправлен сметаной, но ее можно заменить на растительное масло. В салате нет ни соли, ни сахара, на мой взгляд они не нужны, а вы ориентируйтесь на свой вкус. Приступим!

cook time 15 мин
Вика Василенко 03.01.2019
Салат из свеклы с чесноком cook time 4.7 cook time 8 cook time
Салат из свеклы с чесноком

Всем любителям свекольных салатов предлагаю приготовить салат из свеклы с чесноком. Салат порадует вас своим пикантным вкусом и яркостью. Готовится просто и быстро, получается сочный, насыщенный.

cook time 15 мин
Dashunia 20.12.2021
Простой свекольный салат cook time 3.7 cook time 7
Простой свекольный салат

Сегодня я расскажу, как приготовить салат из вареной свеклы. Блюдо готовится крайне просто, но получается очень вкусный салат. Приступаем!

cook time 20 мин
Арутюнова Кристина 20.01.2019
Джяджик cook time 4.8 cook time 7 cook time cook time
Джяджик

Джяджик – турецкий салат из огурца с мятой и йогуртом. Его только называют салатом, но чаще всего подают в качестве соуса к различным мясным и овощным блюдам. Готовится джяджик очень просто и быстро.

cook time 15 мин
Марина Софьянчук 10.01.2017
Витаминный салат из свежих овощей cook time 4.9 cook time 7 cook time cook time
Витаминный салат из свежих овощей

Обязательно включите в свой ежедневный рацион простой салат из свежих овощей. Ведь в нем столько витаминов, полезных для организма. Его можно подавать к мясу, рыбе и в качестве легкого перекуса.

cook time 10 мин
Дарья Вакулова 12.06.2018
Салат "Крымский" cook time 4.1 cook time 7 cook time
Салат "Крымский"

Рецепт нашла на просторах интернета. Салат сразу покорил меня своим не избитым вкусом и простотой приготовления. Отличное разнообразие повседневного меню.

cook time 25 мин
Оксана Ч. 04.03.2019
Салат к шашлыку cook time 4.4 cook time 6 cook time
Салат к шашлыку

На мой взгляд, к шашлыку нужно подавать сочный салат из свежих сезонных овощей. К мясу овощи идеально подходят.

cook time 10 мин
Vikulia 22.04.2015
Салат из баклажанов по-корейски cook time 4.5 cook time 6 cook time cook time
Салат из баклажанов по-корейски

Салат из баклажанов по-корейски - вегетарианское восточное блюдо, выглядящее очень красиво и аппетитно. Салат готовится из овощей, кунжута, соевого соуса с небольшим добавлением уксуса. Очень вкусно!

cook time 20 мин
Mamamaksa 28.05.2013
Салат "Зуринский" cook time 4.9 cook time 6 cook time cook time
Салат "Зуринский"

Салат из редьки. Сейчас осень, и время дает нам возможность приготовить блюда из сезонных продуктов. Редька — вкусный, полезный и ароматный продукт, который используют в пищу.

cook time 20 мин
Евдокия Антонова 04.11.2015
Классический винегрет cook time 5.0 cook time 6 cook time cook time
Классический винегрет

Винегрет — классический овощной салат, рецепт которого передается из поколения в поколение. Рецепт салата включает в себя свеклу, картофель, морковь, капусту, зеленый горошек и свежий репчатый лук.

cook time 15 мин
Таня Бозик 29.11.2021
Кади-ча cook time 4.6 cook time 6 cook time
Кади-ча

Кади-ча (кадича) — это ароматный горячий салат из баклажанов со специями. В корейской кухне широко используется кориандр, кинза и жгучий перец, именно они придают овощам восхитительный вкус и остроту!

cook time 40 мин
Вика Василенко 11.07.2017
Шалгам блюдо cook time 4.8 cook time 6 cook time
Шалгам блюдо

Шалгам - овощной салат из казахской кухни, его обычно подают с пловом. Салат получается вкусный, сочный и... осторожно! Он острый! Шалгам должен настояться несколько часов, так он становится вкуснее.

cook time 8 ч. 0 мин
Дарья Вакулова 29.09.2017
Сицилийский салат с баклажанами cook time 4.5 cook time 6
Сицилийский салат с баклажанами

Салат интересен сочетанием овощей и сыра, листочки свежей мяты, чеснок, перец. Сложно описать вкус и аромат, нужно только попробовать! Смотрите рецепт!

cook time 1 ч. 30 мин
Вика Василенко 04.08.2018
Овощной салат с маслинами и кунжутом cook time 4.6 cook time 6
Овощной салат с маслинами и кунжутом

Овощной салат всегда желанный гость на столе! Предлагаю Вам попробовать салат с очень вкусной заправкой и добавить в него маслины. Это не только вкусно, но и очень полезно! Угощайтесь!

cook time 20 мин
Натали 15.09.2018
Морковно-кабачковая паста cook time 4.7 cook time 6 cook time
Морковно-кабачковая паста

Даже из обыкновенных моркови и кабачка можно приготовить неординарный по вкусу витаминный салат - морковно-кабачковую пасту. Секрет в очень вкусной заправке, в ее состав входит кунжутная паста тахини.

cook time 20 мин
Дарья Вакулова 18.09.2018
Фасоль с помидорами и цуккини cook time 5.0 cook time 6
Фасоль с помидорами и цуккини

Легкая закуска из консервированной красной фасоли с кабачком и помидорами. Закуска получается сочной, витаминной и питательной. Хорошо сочетается с мясными блюдами. Угощайтесь!

cook time 10 мин
Дарья Вакулова 26.09.2018
Салат из тыквы "Острый" cook time 4.5 cook time 6
Салат из тыквы "Острый"

Тыква весьма полезный овощ, поэтому рекомендую кушать ее в сыром виде, чтобы сохранить больше полезных веществ, которые теряются при термообработке. Смотрите, расскажу, как приготовить салат из тыквы!

cook time 15 мин
Вика Василенко 01.11.2018
Томатный салат cook time 5.0 cook time 6 cook time
Томатный салат

Даже из простых помидоров можно приготовить яркий, вкусный, пряный салат. Расскажу вам рецепт из марокканской кухни, как приготовить томатный салат.

cook time 10 мин
Дарья Вакулова 04.11.2018
Салат "Маркиза" cook time 4.7 cook time 6
Салат "Маркиза"

Хотите приготовить легкий салат к ужину? Тогда добро пожаловать в рецепт! Уверена, ваши мужчины тоже не упустят шанс попробовать ложечку-другую этого полезного салата!

cook time 20 мин
Натали 21.11.2018
Салат "Наталья" cook time 4.5 cook time 6 cook time
Салат "Наталья"

На правах обладательницы этого прекрасного имени, хочу предложить вам салат, который я очень люблю! Весенний, свежий, зеленый и очень-очень полезный! Натальям и не только - настоятельно рекомендую!

cook time 30 мин
Натали 25.06.2019
Вегетарианский оливье cook time 4.3 cook time 5 cook time cook time
Вегетарианский оливье

Данный рецепт предлагает вам попробовать любимый салат оливье в новом исполнении, но со старым вкусом. Однозначно, вегетарианский оливье более здоровый и диетический салат, а может и более вкусный.

cook time 30 мин
Наталья 02.09.2012
Салат из красной капусты cook time 4.1 cook time 5 cook time
Салат из красной капусты

Салат из красной капусты - мой любимый салат из тех, которые готовятся в два счета и годятся для быстрого легкого перекуса. Кроме того, салат из красной капусты может считаться сыроедческим.

cook time 15 мин
Mamamaksa 25.04.2013
Японский картофельный салат cook time 4.1 cook time 5 cook time
Японский картофельный салат

Японский картофельный салат - это то, чего вы точно никогда не пробовали. Самые обыкновенные, привычные нам овощи рождают совершенно неожиданный по вкусу и оформлению японский салат.

cook time 30 мин
Catalonia 10.12.2012
Свекла с соленым огурцом cook time 4.5 cook time 5 cook time cook time
Свекла с соленым огурцом

Предлагаю приготовить простой и вкусный салат на каждый день из запеченной свеклы с солеными огурцами. Берите на заметку мой рецепт!

cook time 10 мин
Antares 14.12.2021
Сыроедческая морковка по-корейски cook time 3.9 cook time 5 cook time cook time
Сыроедческая морковка по-корейски

Приготовим морковку. Обычно я ее готовлю с кипящим маслом, но этот рецепт более простой, зато морковь получается не менее вкусная.

cook time 2 дн. 9 ч. 0 мин
Евдокия Антонова 05.09.2015
Салат с фунчозой cook time 4.7 cook time 5 cook time
Салат с фунчозой

Любителям японской кухни понравится салат с фунчозой и овощами, который станет прекрасным дополнением к суши. Такой салат можно с легкостью приготовить в домашних условиях.

cook time 25 мин
Марина Софьянчук 30.01.2016
Салат из одуванчиков cook time 4.9 cook time 5 cook time
Салат из одуванчиков

Одуванчик не только радует нас красивыми цветами, но и является ценным продуктом питания. В листьях одуванчика много полезных витаминов! Также часто используется в кулинарии корень одуванчика.

cook time 40 мин
Вика Василенко 13.06.2016
Салат из тыквы на зиму cook time 3.5 cook time 5
Салат из тыквы на зиму

Тыква является универсальным овощем, из нее можно приготовить тысячи разнообразных блюд, как сладких, так и соленых. Сегодня хочу рассказать, как приготовить салат из тыквы на зиму. Отличная закуска!

cook time 1 ч. 0 мин
Вика Василенко 28.08.2016
Винегрет в тарталетках cook time 5.0 cook time 5 cook time cook time
Винегрет в тарталетках

Удобный и популярный вариант подачи любого салата для шведского стола или фуршета — подача в тарталетках, небольших корзинках из пресного теста. Посмотрите, как приготовить винегрет в тарталетках.

cook time 1 ч. 0 мин
Дарья Вакулова 26.10.2016
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Овощные салаты более полезные и более легкие к усвоению, чем салаты из морепродуктов или с использованием мяса. Ошибочным считается мнение, что овощные салаты не пригодны для праздничного стола. Благодаря интересной заправке можно сделать оригинальным даже салат из самых обычных и привычных овощей. Приготовление овощных салатов зачастую не отнимает много времени, что является огромным их преимуществом. Овощные салаты наиболее популярны и актуальны в летний период и осенью, когда в свободном доступе есть сезонные овощи. Именно в этот период будет наибольшая польза от их употребления. На нашем сайте вы найдете большое количество различных рецептов, как приготовить салат из овощей. Не обязательно строго следовать всем инструкциям, можно смело экспериментировать с набором продуктов, со специями, зеленью и заправками. Главное – это научиться готовить вкусные овощные салаты, которые понравятся вашим гостям и близким.

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