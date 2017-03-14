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Творожное печенье с яблоками

Творожное печенье с яблоками
19


Приготовил :  
14.03.2017
Время приготовления: 1 ч. 0 мин
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Я очень люблю делать выпечку с творогом. По мне, тесто с этим ингредиентом получается очень вкусным. Это мой фаворит среди других. Структура получается очень нежной и тающей во рту.

Описание приготовления:

Соберите всего пять продуктов и приступайте к чудной выпечке. Но сначала внимательно изучите, как приготовить творожное печенье с яблоками. У нас получатся такие конвертики с фруктовыми дольками. Смотрятся они очень эффектно. Можно подавать на праздничный стол в качестве десерта. И ещё получится большое количество порций.

Назначение: На завтрак / Для детей / На полдник
Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки / Молочные продукты / Творог / Мука / Сливочное масло
Блюдо: Выпечка / Печенье / Блюда с начинкой

Ингредиенты:

  • Сливочное масло  — 200 Грамм
  • Творог  — 200 Грамм
  • Мука  — 200 Грамм
  • Яблоко  — 4 Штуки
  • Сахарная пудра  — 2 Ст. ложки

Количество порций: 15

Как приготовить "Творожное печенье с яблоками"

Творожное печенье с яблоками - фото шаг 1
Масло размягчите при комнатной температуре. Соедините его в миске с творогом.
Творожное печенье с яблоками - фото шаг 2
Всыпьте в творожную массу муку и замешайте тесто. Сделайте из него шар, укройте пищевой плёнкой и уберите в морозильник на 15 минут.
Творожное печенье с яблоками - фото шаг 3
Яблоки помойте, разделите на половинки, удалите серединку и семечки. Каждую часть нарежьте ломтиками в полтора сантиметра толщиной.
Творожное печенье с яблоками - фото шаг 4
Тесто разделите на две части. Каждую раскатайте в колбаску и разрежьте на 10 частей.
Творожное печенье с яблоками - фото шаг 5
Теперь все части теста раскатайте в лепёшки. В каждую уложите дольку яблока и накройте половинкой теста. Уложите печенье на противень, застланный пергаментной бумагой.
Творожное печенье с яблоками - фото шаг 6
Выпекайте изделия при 180 градусах в духовом шкафу в течение 25 минут. Готовое печенье охладите и обсыпьте сахарной пудрой.

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средняя оценка: 3.1, всего голосов: 14
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Важно! Видео может отличаться от текстовой версии рецепта!
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