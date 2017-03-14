Творожное печенье с яблоками

Приготовил : Джулия Ветрина 14.03.2017

Время приготовления: 1 ч. 0 мин 14.03.2017Время приготовления:1 ч. 0 мин

Я очень люблю делать выпечку с творогом. По мне, тесто с этим ингредиентом получается очень вкусным. Это мой фаворит среди других. Структура получается очень нежной и тающей во рту.

Описание приготовления: Соберите всего пять продуктов и приступайте к чудной выпечке. Но сначала внимательно изучите, как приготовить творожное печенье с яблоками. У нас получатся такие конвертики с фруктовыми дольками. Смотрятся они очень эффектно. Можно подавать на праздничный стол в качестве десерта. И ещё получится большое количество порций.

Ингредиенты: Сливочное масло — 200 Грамм

Творог — 200 Грамм

Мука — 200 Грамм

Яблоко — 4 Штуки

Сахарная пудра — 2 Ст. ложки

Количество порций: 15

Как приготовить "Творожное печенье с яблоками"

Масло размягчите при комнатной температуре. Соедините его в миске с творогом. Всыпьте в творожную массу муку и замешайте тесто. Сделайте из него шар, укройте пищевой плёнкой и уберите в морозильник на 15 минут. Яблоки помойте, разделите на половинки, удалите серединку и семечки. Каждую часть нарежьте ломтиками в полтора сантиметра толщиной. Тесто разделите на две части. Каждую раскатайте в колбаску и разрежьте на 10 частей. Теперь все части теста раскатайте в лепёшки. В каждую уложите дольку яблока и накройте половинкой теста. Уложите печенье на противень, застланный пергаментной бумагой. Выпекайте изделия при 180 градусах в духовом шкафу в течение 25 минут. Готовое печенье охладите и обсыпьте сахарной пудрой.

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