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Творожное печенье с яблоками
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Я очень люблю делать выпечку с творогом. По мне, тесто с этим ингредиентом получается очень вкусным. Это мой фаворит среди других. Структура получается очень нежной и тающей во рту.
Описание приготовления:Соберите всего пять продуктов и приступайте к чудной выпечке. Но сначала внимательно изучите, как приготовить творожное печенье с яблоками. У нас получатся такие конвертики с фруктовыми дольками. Смотрятся они очень эффектно. Можно подавать на праздничный стол в качестве десерта. И ещё получится большое количество порций.
Ингредиенты:
- Сливочное масло — 200 Грамм
- Творог — 200 Грамм
- Мука — 200 Грамм
- Яблоко — 4 Штуки
- Сахарная пудра — 2 Ст. ложки
Количество порций: 15
Как приготовить "Творожное печенье с яблоками"
Масло размягчите при комнатной температуре. Соедините его в миске с творогом.
Всыпьте в творожную массу муку и замешайте тесто. Сделайте из него шар, укройте пищевой плёнкой и уберите в морозильник на 15 минут.
Яблоки помойте, разделите на половинки, удалите серединку и семечки. Каждую часть нарежьте ломтиками в полтора сантиметра толщиной.
Тесто разделите на две части. Каждую раскатайте в колбаску и разрежьте на 10 частей.
Теперь все части теста раскатайте в лепёшки. В каждую уложите дольку яблока и накройте половинкой теста. Уложите печенье на противень, застланный пергаментной бумагой.
Выпекайте изделия при 180 градусах в духовом шкафу в течение 25 минут. Готовое печенье охладите и обсыпьте сахарной пудрой.
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Важно! Видео может отличаться от текстовой версии рецепта!
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