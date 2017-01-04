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Творожный пирог "Нежность"

Творожный пирог "Нежность"
7


Приготовил :  
04.01.2017
Время приготовления: 1 дн. 1 ч. 0 мин
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Расскажу сегодня, как приготовить творожный пирог "Нежность" в домашних условиях. Это очень простой и вкусный пирог, который вам обязательно придется по душе. Попробуйте, и вы не пожалеете!

Описание приготовления:

Как мне кажется, это идеальный рецепт десерта. Почему? Да хотя бы потому, что этот пирог готовится без выпечки! Все просто и даже вполне бюджетно, так как тут разве что орехи дорогие, но даже и их никто вам не запрещает чем-нибудь заменить, например, тем же печеньем или любыми фруктами. А как приготовить творожный пирог "Нежность", я вам расскажу прямо сейчас. Желаю удачи!

Назначение: На полдник / На праздничный стол / День рождения
Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог / Орехи
Блюдо: Выпечка / Пироги / Без выпечки

Ингредиенты:

  • Творог  — 300 Грамм
  • Сливки  — 300 Грамм
  • Сахар  — 150 Грамм
  • Печенье песочное  — 160 Грамм
  • Масло сливочное  — 40 Грамм
  • Орехи  — 150 Грамм
  • Нутелла  — 2-3 Ст. ложек
  • Яйца  — 4 Штуки

Количество порций: 6-8

Как приготовить "Творожный пирог "Нежность""

Творожный пирог "Нежность" - фото шаг 1
1. Печенье перетираем в крошку вместе с растопленным сливочным маслом. Выкладываем эту массу на дно формы, утрамбовывая.
Творожный пирог "Нежность" - фото шаг 2
2. Отдельно взбиваем творог, сливки, сахар и яйца, чтобы получился вот такой воздушный крем. Выкладываем его поверх коржа.
Творожный пирог "Нежность" - фото шаг 3
3. Акуратно распределяем сверху "Нутеллу" и выкладываем измельченные орехи. Пусть дальше пирог постоит в холодильнике сутки.
Творожный пирог "Нежность" - фото шаг 4
4. Вот и все! Нарезаем и подаем!

Оценить рецепт Творожный пирог "Нежность":

2
средняя оценка: 2.8, всего голосов: 8
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Похожий видео рецепт "Творожный пирог "Нежность""
Важно! Видео может отличаться от текстовой версии рецепта!
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