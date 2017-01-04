Творожный пирог "Нежность"

Приготовил : Даша Петрова 04.01.2017

Время приготовления: 1 дн. 1 ч. 0 мин 04.01.2017Время приготовления:1 дн. 1 ч. 0 мин

Расскажу сегодня, как приготовить творожный пирог "Нежность" в домашних условиях. Это очень простой и вкусный пирог, который вам обязательно придется по душе. Попробуйте, и вы не пожалеете!

Описание приготовления: Как мне кажется, это идеальный рецепт десерта. Почему? Да хотя бы потому, что этот пирог готовится без выпечки! Все просто и даже вполне бюджетно, так как тут разве что орехи дорогие, но даже и их никто вам не запрещает чем-нибудь заменить, например, тем же печеньем или любыми фруктами. А как приготовить творожный пирог "Нежность", я вам расскажу прямо сейчас. Желаю удачи!

Ингредиенты: Творог — 300 Грамм

Сливки — 300 Грамм

Сахар — 150 Грамм

Печенье песочное — 160 Грамм

Масло сливочное — 40 Грамм

Орехи — 150 Грамм

Нутелла — 2-3 Ст. ложек

Яйца — 4 Штуки

Количество порций: 6-8

Как приготовить "Творожный пирог "Нежность""

1. Печенье перетираем в крошку вместе с растопленным сливочным маслом. Выкладываем эту массу на дно формы, утрамбовывая. 2. Отдельно взбиваем творог, сливки, сахар и яйца, чтобы получился вот такой воздушный крем. Выкладываем его поверх коржа. 3. Акуратно распределяем сверху "Нутеллу" и выкладываем измельченные орехи. Пусть дальше пирог постоит в холодильнике сутки. 4. Вот и все! Нарезаем и подаем!

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