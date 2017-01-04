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Творожный пирог "Нежность"
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Расскажу сегодня, как приготовить творожный пирог "Нежность" в домашних условиях. Это очень простой и вкусный пирог, который вам обязательно придется по душе. Попробуйте, и вы не пожалеете!
Описание приготовления:Как мне кажется, это идеальный рецепт десерта. Почему? Да хотя бы потому, что этот пирог готовится без выпечки! Все просто и даже вполне бюджетно, так как тут разве что орехи дорогие, но даже и их никто вам не запрещает чем-нибудь заменить, например, тем же печеньем или любыми фруктами. А как приготовить творожный пирог "Нежность", я вам расскажу прямо сейчас. Желаю удачи!
Ингредиенты:
- Творог — 300 Грамм
- Сливки — 300 Грамм
- Сахар — 150 Грамм
- Печенье песочное — 160 Грамм
- Масло сливочное — 40 Грамм
- Орехи — 150 Грамм
- Нутелла — 2-3 Ст. ложек
- Яйца — 4 Штуки
Количество порций: 6-8
Как приготовить "Творожный пирог "Нежность""
1. Печенье перетираем в крошку вместе с растопленным сливочным маслом. Выкладываем эту массу на дно формы, утрамбовывая.
2. Отдельно взбиваем творог, сливки, сахар и яйца, чтобы получился вот такой воздушный крем. Выкладываем его поверх коржа.
3. Акуратно распределяем сверху "Нутеллу" и выкладываем измельченные орехи. Пусть дальше пирог постоит в холодильнике сутки.
4. Вот и все! Нарезаем и подаем!
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средняя оценка: 2.8, всего голосов: 8
Важно! Видео может отличаться от текстовой версии рецепта!
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