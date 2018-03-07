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Веганские кексы с яблоками

Веганские кексы с яблоками
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Приготовил :  
07.03.2018
Время приготовления: 50 мин
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Представляю веганские кексы с яблоками и покажу, как их приготовить. Получается просто восхитительная выпечка: с мягкой серединкой, начинкой из ароматных яблок и хрустящей верхней корочкой.

Описание приготовления:

В рецепте можно использовать любое «растительное» молоко: соевое, миндальное, овсяное. Если вы не придерживаетесь правил веганского питания, то используйте обычное молоко.

Назначение: На завтрак / Для детей / На полдник / Недорого
Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки / Молочные продукты / Молоко / Мука
Блюдо: Выпечка / Кексы / Кексики / Сладкое
Диета: Веганские блюда

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная  — 250 Грамм
  • Яблоки  — 4-5 Штук
  • Корица  — 1 Штука (палочка или 1 ч. л.)
  • Лимон  — 1/2 Штуки
  • Сахар коричневый  — 180 Грамм
  • Сода пищевая  — 2 Чайных ложки
  • Ванилин  — 1/2 Чайных ложки
  • Соль  — 1 Щепотка
  • Молоко  — 80 Миллилитров (растительное)
  • Масло подсолнечное  — 50 Миллилитров
  • Уксус яблочный  — 2 Чайных ложки
  • Хлопья овсяные  — По вкусу

Количество порций: 4

Как приготовить "Веганские кексы с яблоками"

Веганские кексы с яблоками - фото шаг 1
1. Очистите яблоки, нарежьте мелкими кубиками и положите в сотейник или глубокую сковороду. Добавьте палочку корицы, лимонный сок и 2 столовые ложки коричневого сахара. Тушите яблоки до мягкости на слабом огне. Отделите примерно 150 г тушеных яблок и превратите их в пюре с помощью погружного блендера.
Веганские кексы с яблоками - фото шаг 2
2. Для теста: в большую миску просейте муку, добавьте оставшуюся часть сахара, соду, ванилин, соль и перемешайте венчиком. В другую миску влейте молоко, подсолнечное масло, яблочное пюре, яблочный уксус и все перемешайте. Жидкие ингредиенты добавьте к мучной смеси и хорошо перемешайте.
Веганские кексы с яблоками - фото шаг 3
3. Формочки для кексов заполните наполовину тестом, сверху положите по 1 ст. л. тушеных яблок с корицей.
Веганские кексы с яблоками - фото шаг 4
4. Накройте яблоки тестом и посыпьте овсяными хлопьями.
Веганские кексы с яблоками - фото шаг 5
5. Выпекайте кексы в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут, проверяйте готовность зубочисткой.
Веганские кексы с яблоками - фото шаг 6
6. Дайте готовым кексам немного остыть в форме, затем выложите на блюдо и подайте на стол. Приятного аппетита!

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