Веганские кексы с яблоками

Приготовил : Алла 07.03.2018

Время приготовления: 50 мин 07.03.2018Время приготовления:50 мин

Представляю веганские кексы с яблоками и покажу, как их приготовить. Получается просто восхитительная выпечка: с мягкой серединкой, начинкой из ароматных яблок и хрустящей верхней корочкой.

Описание приготовления: В рецепте можно использовать любое «растительное» молоко: соевое, миндальное, овсяное. Если вы не придерживаетесь правил веганского питания, то используйте обычное молоко.

Ингредиенты: Мука пшеничная — 250 Грамм

Яблоки — 4-5 Штук

Корица — 1 Штука (палочка или 1 ч. л.)

Лимон — 1/2 Штуки

Сахар коричневый — 180 Грамм

Сода пищевая — 2 Чайных ложки

Ванилин — 1/2 Чайных ложки

Соль — 1 Щепотка

Молоко — 80 Миллилитров (растительное)

Масло подсолнечное — 50 Миллилитров

Уксус яблочный — 2 Чайных ложки

Хлопья овсяные — По вкусу

Количество порций: 4

Как приготовить "Веганские кексы с яблоками"

1. Очистите яблоки, нарежьте мелкими кубиками и положите в сотейник или глубокую сковороду. Добавьте палочку корицы, лимонный сок и 2 столовые ложки коричневого сахара. Тушите яблоки до мягкости на слабом огне. Отделите примерно 150 г тушеных яблок и превратите их в пюре с помощью погружного блендера. 2. Для теста: в большую миску просейте муку, добавьте оставшуюся часть сахара, соду, ванилин, соль и перемешайте венчиком. В другую миску влейте молоко, подсолнечное масло, яблочное пюре, яблочный уксус и все перемешайте. Жидкие ингредиенты добавьте к мучной смеси и хорошо перемешайте. 3. Формочки для кексов заполните наполовину тестом, сверху положите по 1 ст. л. тушеных яблок с корицей. 4. Накройте яблоки тестом и посыпьте овсяными хлопьями. 5. Выпекайте кексы в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут, проверяйте готовность зубочисткой. 6. Дайте готовым кексам немного остыть в форме, затем выложите на блюдо и подайте на стол. Приятного аппетита!

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