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Веганские кексы с яблоками
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Представляю веганские кексы с яблоками и покажу, как их приготовить. Получается просто восхитительная выпечка: с мягкой серединкой, начинкой из ароматных яблок и хрустящей верхней корочкой.
Описание приготовления:В рецепте можно использовать любое «растительное» молоко: соевое, миндальное, овсяное. Если вы не придерживаетесь правил веганского питания, то используйте обычное молоко.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная — 250 Грамм
- Яблоки — 4-5 Штук
- Корица — 1 Штука (палочка или 1 ч. л.)
- Лимон — 1/2 Штуки
- Сахар коричневый — 180 Грамм
- Сода пищевая — 2 Чайных ложки
- Ванилин — 1/2 Чайных ложки
- Соль — 1 Щепотка
- Молоко — 80 Миллилитров (растительное)
- Масло подсолнечное — 50 Миллилитров
- Уксус яблочный — 2 Чайных ложки
- Хлопья овсяные — По вкусу
Количество порций: 4
Как приготовить "Веганские кексы с яблоками"
1. Очистите яблоки, нарежьте мелкими кубиками и положите в сотейник или глубокую сковороду. Добавьте палочку корицы, лимонный сок и 2 столовые ложки коричневого сахара. Тушите яблоки до мягкости на слабом огне. Отделите примерно 150 г тушеных яблок и превратите их в пюре с помощью погружного блендера.
2. Для теста: в большую миску просейте муку, добавьте оставшуюся часть сахара, соду, ванилин, соль и перемешайте венчиком. В другую миску влейте молоко, подсолнечное масло, яблочное пюре, яблочный уксус и все перемешайте. Жидкие ингредиенты добавьте к мучной смеси и хорошо перемешайте.
3. Формочки для кексов заполните наполовину тестом, сверху положите по 1 ст. л. тушеных яблок с корицей.
4. Накройте яблоки тестом и посыпьте овсяными хлопьями.
5. Выпекайте кексы в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут, проверяйте готовность зубочисткой.
6. Дайте готовым кексам немного остыть в форме, затем выложите на блюдо и подайте на стол. Приятного аппетита!
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