Тарталетки из песочного теста

Приготовил : Владимир Братиков 11.11.2017

Время приготовления: 1 ч. 30 мин 11.11.2017Время приготовления:1 ч. 30 мин

Область применения тарталеток огромна! Ведь их можно начинять любым кремом, сливками, фруктами, шоколадом и даже заполнить разными салатами или паштетом. Тарталетки очень пригодятся вам к празднику!

Описание приготовления: Эти вкусные хрупкие корзиночки можно заполнить любой начинкой по своему вкусу - сладкой или соленой. Конечно, повозиться с ними придется, но оно того стоит. На любом празднике или фуршете тарталетки с начинкой расхватываются едва ли не в первую очередь. А если у вас есть детки, вам обязательно нужно узнать как приготовить тарталетки из песочного теста и радовать своих чад вкусным десертом почаще:)

Ингредиенты: Мука пшеничная — 2 Стакана

Масло сливочное — 100 Грамм

Сметана — 2 Ст. ложки

Яйца — 1 Штука

Разрыхлитель — 0,5 Чайных ложки

Сахар — 0,5 Стакана (или 1 ст ложка для тарталеток с соленой начинкой)

Соль — 1 Щепотка

Количество порций: 1

Как приготовить "Тарталетки из песочного теста"

Отмеряем необходимое количество продуктов. Если вам нужны тарталетки для того, чтобы наполнить соленой начинкой, уменьшите количество сахара. Смешиваем муку с разрыхлителем и добавляем остальные ингредиенты. По правилам в тесто кладется только желток - в этом случае их понадобится 2 штуки. Но и с целым яйцом тарталетки получаются вкусными. Замешиваем однородное тесто. Отправляем в холодильник на 30-40 минут. Формочки для тарталеток смазываем растительным маслом. Раскатываем охлажденное тесто в пласт толщиной примерно 4 мм. Вырезаем круги диаметром чуть больше, нежели диаметр формочек и распределяем тесто прижимая к дну и бортикам. Дно можно наколоть вилкой. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке до красивого золотистого цвета.

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