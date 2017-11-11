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Тарталетки из песочного теста

Тарталетки из песочного теста
6


Приготовил :  
11.11.2017
Время приготовления: 1 ч. 30 мин
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Область применения тарталеток огромна! Ведь их можно начинять любым кремом, сливками, фруктами, шоколадом и даже заполнить разными салатами или паштетом. Тарталетки очень пригодятся вам к празднику!

Описание приготовления:

Эти вкусные хрупкие корзиночки можно заполнить любой начинкой по своему вкусу - сладкой или соленой. Конечно, повозиться с ними придется, но оно того стоит. На любом празднике или фуршете тарталетки с начинкой расхватываются едва ли не в первую очередь. А если у вас есть детки, вам обязательно нужно узнать как приготовить тарталетки из песочного теста и радовать своих чад вкусным десертом почаще:)

Назначение: На праздничный стол / Фуршет
Основной ингредиент: Молочные продукты / Мука / Сливочное масло / Сметана / Яйца
Блюдо: Выпечка

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная  — 2 Стакана
  • Масло сливочное  — 100 Грамм
  • Сметана  — 2 Ст. ложки
  • Яйца  — 1 Штука
  • Разрыхлитель  — 0,5 Чайных ложки
  • Сахар  — 0,5 Стакана (или 1 ст ложка для тарталеток с соленой начинкой)
  • Соль  — 1 Щепотка

Количество порций: 1

Как приготовить "Тарталетки из песочного теста"

Тарталетки из песочного теста - фото шаг 1
Отмеряем необходимое количество продуктов. Если вам нужны тарталетки для того, чтобы наполнить соленой начинкой, уменьшите количество сахара.
Тарталетки из песочного теста - фото шаг 2
Смешиваем муку с разрыхлителем и добавляем остальные ингредиенты. По правилам в тесто кладется только желток - в этом случае их понадобится 2 штуки. Но и с целым яйцом тарталетки получаются вкусными.
Тарталетки из песочного теста - фото шаг 3
Замешиваем однородное тесто. Отправляем в холодильник на 30-40 минут.
Тарталетки из песочного теста - фото шаг 4
Формочки для тарталеток смазываем растительным маслом.
Тарталетки из песочного теста - фото шаг 5
Раскатываем охлажденное тесто в пласт толщиной примерно 4 мм. Вырезаем круги диаметром чуть больше, нежели диаметр формочек и распределяем тесто прижимая к дну и бортикам. Дно можно наколоть вилкой.
Тарталетки из песочного теста - фото шаг 6
Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке до красивого золотистого цвета.

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