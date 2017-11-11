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Тарталетки из песочного теста
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Область применения тарталеток огромна! Ведь их можно начинять любым кремом, сливками, фруктами, шоколадом и даже заполнить разными салатами или паштетом. Тарталетки очень пригодятся вам к празднику!
Описание приготовления:Эти вкусные хрупкие корзиночки можно заполнить любой начинкой по своему вкусу - сладкой или соленой. Конечно, повозиться с ними придется, но оно того стоит. На любом празднике или фуршете тарталетки с начинкой расхватываются едва ли не в первую очередь. А если у вас есть детки, вам обязательно нужно узнать как приготовить тарталетки из песочного теста и радовать своих чад вкусным десертом почаще:)
Ингредиенты:
- Мука пшеничная — 2 Стакана
- Масло сливочное — 100 Грамм
- Сметана — 2 Ст. ложки
- Яйца — 1 Штука
- Разрыхлитель — 0,5 Чайных ложки
- Сахар — 0,5 Стакана (или 1 ст ложка для тарталеток с соленой начинкой)
- Соль — 1 Щепотка
Количество порций: 1
Как приготовить "Тарталетки из песочного теста"
Отмеряем необходимое количество продуктов. Если вам нужны тарталетки для того, чтобы наполнить соленой начинкой, уменьшите количество сахара.
Смешиваем муку с разрыхлителем и добавляем остальные ингредиенты. По правилам в тесто кладется только желток - в этом случае их понадобится 2 штуки. Но и с целым яйцом тарталетки получаются вкусными.
Замешиваем однородное тесто. Отправляем в холодильник на 30-40 минут.
Формочки для тарталеток смазываем растительным маслом.
Раскатываем охлажденное тесто в пласт толщиной примерно 4 мм. Вырезаем круги диаметром чуть больше, нежели диаметр формочек и распределяем тесто прижимая к дну и бортикам. Дно можно наколоть вилкой.
Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке до красивого золотистого цвета.
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