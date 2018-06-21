Постные пышки в духовке

Приготовил : Janin74 21.06.2018

Время приготовления: 40 мин 21.06.2018Время приготовления:40 мин

Удивительно воздушные и мягкие пышки, которые выпекаются в духовке и готовятся из постного теста. Для этой выпечки требуется минимум ингредиентов и времени, а выходит она очень вкусной. Попробуйте!

Описание приготовления: Для придания пышкам различных вкусов вместо ванильного сахара можно использовать цедру цитрусовых или пряности. Также можно заменять часть белой пшеничной муки ржаной, кукурузной или цельнозерновой.

Ингредиенты: Мука пшеничная — 350-370 Грамм (1 сорт)

Вода — 200 Миллилитров

Сахарный песок — 50 Грамм

Масло подсолнечное — 3 Ст. ложки (рафинированное)

Уксус яблочный — 1 Ст. ложка (или винный)

Разрыхлитель — 1 Ст. ложка

Соль поваренная — 1/4 Чайных ложки

Ванильный сахар — 1/2 Чайных ложки

Количество порций: 10-12

Как приготовить "Постные пышки в духовке"

Подготовьте указанные ингредиенты, учитывая, что яблочный уксус можно заменить лимонным соком или разведённой в воде лимонной кислотой (1/4 ч.л.). Влейте воду в глубокую миску, растворите в ней сахар, ванильный сахар и соль. Добавьте уксус, подсолнечное масло, а также смесь муки и разрыхлителя, всыпая её при одновременном просеивании, замесите тесто. Оно должно быть достаточно мягким, чтобы пышки впоследствии получились воздушными. Готовое тесто разделите на 10-12 частей, сформируйте из них небольшие шарики. Разместите шарики на противне, присыпанном мукой. Выпекайте постные пышки в духовке, разогретой до 190 градусов, в течение 25-30 минут. При выпекании пышки заметно увеличиваются в размерах, приобретают воздушность.

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