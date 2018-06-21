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Постные пышки в духовке
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Удивительно воздушные и мягкие пышки, которые выпекаются в духовке и готовятся из постного теста. Для этой выпечки требуется минимум ингредиентов и времени, а выходит она очень вкусной. Попробуйте!
Описание приготовления:Для придания пышкам различных вкусов вместо ванильного сахара можно использовать цедру цитрусовых или пряности. Также можно заменять часть белой пшеничной муки ржаной, кукурузной или цельнозерновой.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная — 350-370 Грамм (1 сорт)
- Вода — 200 Миллилитров
- Сахарный песок — 50 Грамм
- Масло подсолнечное — 3 Ст. ложки (рафинированное)
- Уксус яблочный — 1 Ст. ложка (или винный)
- Разрыхлитель — 1 Ст. ложка
- Соль поваренная — 1/4 Чайных ложки
- Ванильный сахар — 1/2 Чайных ложки
Количество порций: 10-12
Как приготовить "Постные пышки в духовке"
Подготовьте указанные ингредиенты, учитывая, что яблочный уксус можно заменить лимонным соком или разведённой в воде лимонной кислотой (1/4 ч.л.).
Влейте воду в глубокую миску, растворите в ней сахар, ванильный сахар и соль.
Добавьте уксус, подсолнечное масло, а также смесь муки и разрыхлителя, всыпая её при одновременном просеивании, замесите тесто.
Оно должно быть достаточно мягким, чтобы пышки впоследствии получились воздушными.
Готовое тесто разделите на 10-12 частей, сформируйте из них небольшие шарики.
Разместите шарики на противне, присыпанном мукой. Выпекайте постные пышки в духовке, разогретой до 190 градусов, в течение 25-30 минут.
При выпекании пышки заметно увеличиваются в размерах, приобретают воздушность.
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