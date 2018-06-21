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Постные пышки в духовке

Постные пышки в духовке
11


Приготовил :  
21.06.2018
Время приготовления: 40 мин
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Удивительно воздушные и мягкие пышки, которые выпекаются в духовке и готовятся из постного теста. Для этой выпечки требуется минимум ингредиентов и времени, а выходит она очень вкусной. Попробуйте!

Описание приготовления:

Для придания пышкам различных вкусов вместо ванильного сахара можно использовать цедру цитрусовых или пряности. Также можно заменять часть белой пшеничной муки ржаной, кукурузной или цельнозерновой.

Назначение: На полдник / Недорого
Основной ингредиент: Тесто / Постное тесто
Блюдо: Выпечка / Булочки
Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная  — 350-370 Грамм (1 сорт)
  • Вода  — 200 Миллилитров
  • Сахарный песок  — 50 Грамм
  • Масло подсолнечное  — 3 Ст. ложки (рафинированное)
  • Уксус яблочный  — 1 Ст. ложка (или винный)
  • Разрыхлитель  — 1 Ст. ложка
  • Соль поваренная  — 1/4 Чайных ложки
  • Ванильный сахар  — 1/2 Чайных ложки

Количество порций: 10-12

Как приготовить "Постные пышки в духовке"

Постные пышки в духовке - фото шаг 1
Подготовьте указанные ингредиенты, учитывая, что яблочный уксус можно заменить лимонным соком или разведённой в воде лимонной кислотой (1/4 ч.л.).
Постные пышки в духовке - фото шаг 2
Влейте воду в глубокую миску, растворите в ней сахар, ванильный сахар и соль.
Постные пышки в духовке - фото шаг 3
Добавьте уксус, подсолнечное масло, а также смесь муки и разрыхлителя, всыпая её при одновременном просеивании, замесите тесто.
Постные пышки в духовке - фото шаг 4
Оно должно быть достаточно мягким, чтобы пышки впоследствии получились воздушными.
Постные пышки в духовке - фото шаг 5
Готовое тесто разделите на 10-12 частей, сформируйте из них небольшие шарики.
Постные пышки в духовке - фото шаг 6
Разместите шарики на противне, присыпанном мукой. Выпекайте постные пышки в духовке, разогретой до 190 градусов, в течение 25-30 минут.
Постные пышки в духовке - фото шаг 7
При выпекании пышки заметно увеличиваются в размерах, приобретают воздушность.

Оценить рецепт Постные пышки в духовке:

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средняя оценка: 4.6, всего голосов: 5
Я приготовил(а)
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