Мангольд на зиму

Приготовил : Катерина 17.07.2019

Время приготовления: 8 ч. 0 мин 17.07.2019Время приготовления:

Темно-зеленые листовые овощи — самые полезные продукты на планете! Шпинат, кейл, щавель, и, конечно, мангольд. Но последний обычно очень сезонный продукт. Предлагаю очень интересный рецепт заготовки!

Описание приготовления: Подробнее, как приготовить мангольд на зиму, я расскажу ниже. Листья можно использовать для начинки в пирожки, тушить с овощами или использовать для супов, а стебли хороши в качестве самостоятельной закуски. Поэтому, чтобы радовать себя и зимой зарядом полезных веществ, предлагаю заготовить мангольд впрок уже сейчас!

Состав / Ингредиенты: Мангольд 1 Пучок

Вода 1 Литр

Сахар 1 Ст. ложка

Соль 2 Ст. ложки

Перец душистый горошком 4-6 Штук

Уксусная эссенция 1 Чайная ложка Количество порций 8

Как приготовить "Мангольд на зиму"

Подготовьте все ингредиенты. Мангольд помойте и обсушите. Отделите листья от стеблей. Стебли подрежьте до одинакового размера и переложите в стерилизованную банку. Листья мангольда крупно порубите и слегка потушите в кастрюле, чтобы они уменьшились в объёме в два раза. Переложите листья в стерилизованные банки. Укладывайте их неплотно. Затем приготовьте маринад. В кастрюле с водой растворите сахар и соль, добавьте перец горошком. Доведите до кипения, в конце влейте уксус. Разлейте маринад по баночкам. Закройте их крышкой, переверните и укутайте в полотенце. Оставьте до полного остывания. Мангольд на зиму готов!

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