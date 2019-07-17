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Мангольд на зиму
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Темно-зеленые листовые овощи — самые полезные продукты на планете! Шпинат, кейл, щавель, и, конечно, мангольд. Но последний обычно очень сезонный продукт. Предлагаю очень интересный рецепт заготовки!
Описание приготовления:Подробнее, как приготовить мангольд на зиму, я расскажу ниже. Листья можно использовать для начинки в пирожки, тушить с овощами или использовать для супов, а стебли хороши в качестве самостоятельной закуски. Поэтому, чтобы радовать себя и зимой зарядом полезных веществ, предлагаю заготовить мангольд впрок уже сейчас!
Состав / Ингредиенты:
- Мангольд 1 Пучок
- Вода 1 Литр
- Сахар 1 Ст. ложка
- Соль 2 Ст. ложки
- Перец душистый горошком 4-6 Штук
- Уксусная эссенция 1 Чайная ложка
Количество порций 8
Как приготовить "Мангольд на зиму"
Листья мангольда крупно порубите и слегка потушите в кастрюле, чтобы они уменьшились в объёме в два раза.
Затем приготовьте маринад. В кастрюле с водой растворите сахар и соль, добавьте перец горошком. Доведите до кипения, в конце влейте уксус.
Разлейте маринад по баночкам. Закройте их крышкой, переверните и укутайте в полотенце. Оставьте до полного остывания.
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