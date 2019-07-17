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Мангольд на зиму

Мангольд на зиму
4


Приготовил :  
17.07.2019
Время приготовления: 8 ч. 0 мин
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Темно-зеленые листовые овощи — самые полезные продукты на планете! Шпинат, кейл, щавель, и, конечно, мангольд. Но последний обычно очень сезонный продукт. Предлагаю очень интересный рецепт заготовки!

Описание приготовления:

Подробнее, как приготовить мангольд на зиму, я расскажу ниже. Листья можно использовать для начинки в пирожки, тушить с овощами или использовать для супов, а стебли хороши в качестве самостоятельной закуски. Поэтому, чтобы радовать себя и зимой зарядом полезных веществ, предлагаю заготовить мангольд впрок уже сейчас!
Основной ингредиент: Зелень

Состав / Ингредиенты:

  • Мангольд 1 Пучок
  • Вода 1 Литр
  • Сахар 1 Ст. ложка
  • Соль 2 Ст. ложки
  • Перец душистый горошком 4-6 Штук
  • Уксусная эссенция 1 Чайная ложка
Количество порций 8

Как приготовить "Мангольд на зиму"

Мангольд на зиму - фото шаг 1
Подготовьте все ингредиенты.
Мангольд на зиму - фото шаг 2
Мангольд помойте и обсушите. Отделите листья от стеблей.
Мангольд на зиму - фото шаг 3
Стебли подрежьте до одинакового размера и переложите в стерилизованную банку.
Мангольд на зиму - фото шаг 4
Листья мангольда крупно порубите и слегка потушите в кастрюле, чтобы они уменьшились в объёме в два раза.
Мангольд на зиму - фото шаг 5
Переложите листья в стерилизованные банки. Укладывайте их неплотно.
Мангольд на зиму - фото шаг 6
Затем приготовьте маринад. В кастрюле с водой растворите сахар и соль, добавьте перец горошком. Доведите до кипения, в конце влейте уксус.
Мангольд на зиму - фото шаг 7
Разлейте маринад по баночкам. Закройте их крышкой, переверните и укутайте в полотенце. Оставьте до полного остывания.
Мангольд на зиму - фото шаг 8
Мангольд на зиму готов!
Оценить рецепт Мангольд на зиму
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Я приготовил(а)
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