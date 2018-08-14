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Творожное печенье с изюмом
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Творожная выпечка получается вкусной, если добавить в нее наполнители. Изюм идеально сочетается с творогом, придает не только приятный вкус, но и сладость. Понравится десерт и взрослым, и деткам!
Описание приготовления:Рецепт простой, а печенье легкое и вкусное! Черный изюм отличается насыщенным вкусом, его и добавим. Для печенья лучше взять сухой творог и в процессе приготовления теста добавить масло. Не кладите много сахара в тесто, он разжижает тесто, в следствии чего придется использовать много муки. А в данном случае, чем меньше муки, те вкуснее выпечка!
Ингредиенты:
- Творог — 400 Грамм
- Яйцо — 2 Штуки
- Масло сливочное — 10-20 Грамм
- Сахар — 3 Ст. ложки
- Мука пшеничная — 0,5 Стакана
- Изюм черный — 40 Грамм
- Разрыхлитель — 1 Щепотка
- Сахарная пудра — 1 Ст. ложка
- Соль — 1 Щепотка
Количество порций: 8
Как приготовить "Творожное печенье с изюмом"
Подготовим ингредиенты.
В миске взбиваем яйца с сахаром и солью.
Добавляем творог и мягкое масло.
Затем вводим муку и разрыхлитель, все перемешиваем.
Добавляем изюм, все перемешиваем.
Противень застилаем пекарской бумагой. Творожное тесто выкладываем ложкой, небольшими горками в шахматном порядке. Отправляем в духовку на 15-20 минут. Готовим при температуре 180-190 градусов.
Готовое печенье посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.
Угощайтесь!
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