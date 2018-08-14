Творожное печенье с изюмом

Приготовил : Natali 14.08.2018

Время приготовления: 30 мин 14.08.2018Время приготовления:30 мин

Творожная выпечка получается вкусной, если добавить в нее наполнители. Изюм идеально сочетается с творогом, придает не только приятный вкус, но и сладость. Понравится десерт и взрослым, и деткам!

Описание приготовления: Рецепт простой, а печенье легкое и вкусное! Черный изюм отличается насыщенным вкусом, его и добавим. Для печенья лучше взять сухой творог и в процессе приготовления теста добавить масло. Не кладите много сахара в тесто, он разжижает тесто, в следствии чего придется использовать много муки. А в данном случае, чем меньше муки, те вкуснее выпечка!

Ингредиенты: Творог — 400 Грамм

Яйцо — 2 Штуки

Масло сливочное — 10-20 Грамм

Сахар — 3 Ст. ложки

Мука пшеничная — 0,5 Стакана

Изюм черный — 40 Грамм

Разрыхлитель — 1 Щепотка

Сахарная пудра — 1 Ст. ложка

Соль — 1 Щепотка

Количество порций: 8

Как приготовить "Творожное печенье с изюмом"

Подготовим ингредиенты. В миске взбиваем яйца с сахаром и солью. Добавляем творог и мягкое масло. Затем вводим муку и разрыхлитель, все перемешиваем. Добавляем изюм, все перемешиваем. Противень застилаем пекарской бумагой. Творожное тесто выкладываем ложкой, небольшими горками в шахматном порядке. Отправляем в духовку на 15-20 минут. Готовим при температуре 180-190 градусов. Готовое печенье посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу. Угощайтесь!

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