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Творожное печенье с изюмом

Творожное печенье с изюмом
10


Приготовил :  
14.08.2018
Время приготовления: 30 мин
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Творожная выпечка получается вкусной, если добавить в нее наполнители. Изюм идеально сочетается с творогом, придает не только приятный вкус, но и сладость. Понравится десерт и взрослым, и деткам!

Описание приготовления:

Рецепт простой, а печенье легкое и вкусное! Черный изюм отличается насыщенным вкусом, его и добавим. Для печенья лучше взять сухой творог и в процессе приготовления теста добавить масло. Не кладите много сахара в тесто, он разжижает тесто, в следствии чего придется использовать много муки. А в данном случае, чем меньше муки, те вкуснее выпечка!

Назначение: Для детей / На полдник / На десерт / На скорую руку
Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог
Блюдо: Выпечка / Печенье / Сладкое
География кухни: Русская кухня

Ингредиенты:

  • Творог  — 400 Грамм
  • Яйцо  — 2 Штуки
  • Масло сливочное  — 10-20 Грамм
  • Сахар  — 3 Ст. ложки
  • Мука пшеничная  — 0,5 Стакана
  • Изюм черный  — 40 Грамм
  • Разрыхлитель  — 1 Щепотка
  • Сахарная пудра  — 1 Ст. ложка
  • Соль  — 1 Щепотка

Количество порций: 8

Как приготовить "Творожное печенье с изюмом"

Творожное печенье с изюмом - фото шаг 1
Подготовим ингредиенты.
Творожное печенье с изюмом - фото шаг 2
В миске взбиваем яйца с сахаром и солью.
Творожное печенье с изюмом - фото шаг 3
Добавляем творог и мягкое масло.
Творожное печенье с изюмом - фото шаг 4
Затем вводим муку и разрыхлитель, все перемешиваем.
Творожное печенье с изюмом - фото шаг 5
Добавляем изюм, все перемешиваем.
Творожное печенье с изюмом - фото шаг 6
Противень застилаем пекарской бумагой. Творожное тесто выкладываем ложкой, небольшими горками в шахматном порядке. Отправляем в духовку на 15-20 минут. Готовим при температуре 180-190 градусов.
Творожное печенье с изюмом - фото шаг 7
Готовое печенье посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.
Творожное печенье с изюмом - фото шаг 8
Угощайтесь!

Оценить рецепт Творожное печенье с изюмом:

4
средняя оценка: 4.2, всего голосов: 13
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