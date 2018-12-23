Простой перевернутый яблочный пирог

Приготовил : Дарья Вакулова 23.12.2018

Время приготовления: 2 ч. 0 мин 23.12.2018Время приготовления:2 ч. 0 мин

Кто любит запеченные яблочки с карамельной корочкой и чуточкой теста в пироге? Этот вкуснейший яблочный пирог именно для вас! Кроме того, пирог получается потрясающе красивым. Приглашаю на дегустацию!

Описание приготовления: Приготовить перевернутый яблочный пирог очень просто. Весь процесс разбит на два этапа: сперва запекаем яблоки, затем добавляем минимум теста. Подробности смотрите в пошаговом рецепте.

Ингредиенты: Яблоки — 1 Килограмм (кисло-сладкие, твердые - Симиренко или Антоновка)

Сахар — 1 Стакан

Масло сливочное — 40 Грамм

Ванилин — 1 Щепотка (или корица - 1/2 ч. л.)

Яйцо — 3 Штуки

Сахар — 3 Ст. ложки

Мука — 3 Ст. ложки

Количество порций: 8

Как приготовить "Простой перевернутый яблочный пирог"

Яблоки вымойте обсушите, не очищайте. Дно формы (диаметр - 20 см) простелите пергаментом для выпечки. Высыпьте 1/2 стакана сахара, разложите кусочки сливочного масла. Крупные яблоки разрежьте на 8 долек (маленькие на шесть), удалите семенную коробочку. Дольки разложите плотно по дну формы кожицей вниз. Посыпьте 1/2 стакана сахара, разместите сверху оставшиеся дольки яблок. Поставьте запекаться в духовку при 200 градусах примерно на 60 минут. Яблоки должны стать мягкими, но не развалиться. Дайте им остыть минут 10. Пока яблоки остывают, приготовьте тесто. Подготовьте продукты. Всего по три: 3 яйца, 3 ст. л. сахара, 3 ст. л. муки. В чаше соедините яйца и сахар. Взбейте их миксером на больших оборотах в пышную светлую пену. Просейте муку, вмешайте аккуратно лопаткой, сохраняя пышность массы. Вылейте тесто на запеченные яблоки. Поставьте пирог в духовку запекаться на 10-15 минут при 220 градусах. Готовому пирогу дайте остыть в форме. Переверните яблочный пирог на блюдо. Приятного чаепития!

Совет от повара: Форму для этого пирога выбирайте цельную, без щелей, чтобы яблочный сок при запекании не вытек и не пригорел.

Оценить рецепт Простой перевернутый яблочный пирог:

4

средняя оценка: 4.6, всего голосов: 18

Редакция рекомендует:

Похожие рецепты:

Подборки рецептов: