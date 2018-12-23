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Простой перевернутый яблочный пирог

Простой перевернутый яблочный пирог
Отзывы (9)
14


Приготовил :  
23.12.2018
Время приготовления: 2 ч. 0 мин
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 Я приготовил(а) Оценить Распечатать

Кто любит запеченные яблочки с карамельной корочкой и чуточкой теста в пироге? Этот вкуснейший яблочный пирог именно для вас! Кроме того, пирог получается потрясающе красивым. Приглашаю на дегустацию!

Описание приготовления:

Приготовить перевернутый яблочный пирог очень просто. Весь процесс разбит на два этапа: сперва запекаем яблоки, затем добавляем минимум теста. Подробности смотрите в пошаговом рецепте.

Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки / Тесто / Бисквитное тесто
Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое
География кухни: Русская кухня

Ингредиенты:

  • Яблоки  — 1 Килограмм (кисло-сладкие, твердые - Симиренко или Антоновка)
  • Сахар  — 1 Стакан
  • Масло сливочное  — 40 Грамм
  • Ванилин  — 1 Щепотка (или корица - 1/2 ч. л.)
  • Яйцо  — 3 Штуки
  • Сахар  — 3 Ст. ложки
  • Мука  — 3 Ст. ложки

Количество порций: 8

Как приготовить "Простой перевернутый яблочный пирог"

Простой перевернутый яблочный пирог - фото шаг 1
Яблоки вымойте обсушите, не очищайте.
Простой перевернутый яблочный пирог - фото шаг 2
Дно формы (диаметр - 20 см) простелите пергаментом для выпечки. Высыпьте 1/2 стакана сахара, разложите кусочки сливочного масла.
Простой перевернутый яблочный пирог - фото шаг 3
Крупные яблоки разрежьте на 8 долек (маленькие на шесть), удалите семенную коробочку. Дольки разложите плотно по дну формы кожицей вниз. Посыпьте 1/2 стакана сахара, разместите сверху оставшиеся дольки яблок. Поставьте запекаться в духовку при 200 градусах примерно на 60 минут. Яблоки должны стать мягкими, но не развалиться. Дайте им остыть минут 10.
Простой перевернутый яблочный пирог - фото шаг 4
Пока яблоки остывают, приготовьте тесто. Подготовьте продукты. Всего по три: 3 яйца, 3 ст. л. сахара, 3 ст. л. муки.
Простой перевернутый яблочный пирог - фото шаг 5
В чаше соедините яйца и сахар. Взбейте их миксером на больших оборотах в пышную светлую пену.
Простой перевернутый яблочный пирог - фото шаг 6
Просейте муку, вмешайте аккуратно лопаткой, сохраняя пышность массы.
Простой перевернутый яблочный пирог - фото шаг 7
Вылейте тесто на запеченные яблоки. Поставьте пирог в духовку запекаться на 10-15 минут при 220 градусах.
Простой перевернутый яблочный пирог - фото шаг 8
Готовому пирогу дайте остыть в форме.
Простой перевернутый яблочный пирог - фото шаг 9
Переверните яблочный пирог на блюдо. Приятного чаепития!

Совет от повара:

Форму для этого пирога выбирайте цельную, без щелей, чтобы яблочный сок при запекании не вытек и не пригорел.

Оценить рецепт Простой перевернутый яблочный пирог:

4
средняя оценка: 4.6, всего голосов: 18
Я приготовил(а)
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Комментарии :

Жаклин 09.01.2020 21:40 «Ответить

так яблочно!!!

 

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Оксана Ч. 24.12.2018 01:57 «Ответить

Шикарный яблочный пирог, Даш! :wub:

 

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Дарья Вакулова АВТОР 24.12.2018 23:54 «Ответить

Оксана, спасибо! Угощайся! :)

 

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Зоя Шунина 23.12.2018 19:45 «Ответить

Отличный пирог, Дарья! Простой, вкусный и красивый!

 

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Дарья Вакулова АВТОР 24.12.2018 23:53 «Ответить

Благодарю, Зоя! :)

 

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Натали 23.12.2018 18:14 «Ответить

Даш, ну до чего же красивый пирог!! :wub: Даже разрезать жалко!

 

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Дарья Вакулова АВТОР 24.12.2018 23:53 «Ответить

Наташ,а целиком есть неудобно! :biggrin:

 

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Маришка Т. 23.12.2018 17:03 «Ответить

Даша, очень аппетитный пирог!

 

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Дарья Вакулова АВТОР 24.12.2018 23:53 «Ответить

Марина, спасибо! :)

 

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