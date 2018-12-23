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Простой перевернутый яблочный пирог
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Кто любит запеченные яблочки с карамельной корочкой и чуточкой теста в пироге? Этот вкуснейший яблочный пирог именно для вас! Кроме того, пирог получается потрясающе красивым. Приглашаю на дегустацию!
Описание приготовления:Приготовить перевернутый яблочный пирог очень просто. Весь процесс разбит на два этапа: сперва запекаем яблоки, затем добавляем минимум теста. Подробности смотрите в пошаговом рецепте.
Ингредиенты:
- Яблоки — 1 Килограмм (кисло-сладкие, твердые - Симиренко или Антоновка)
- Сахар — 1 Стакан
- Масло сливочное — 40 Грамм
- Ванилин — 1 Щепотка (или корица - 1/2 ч. л.)
- Яйцо — 3 Штуки
- Сахар — 3 Ст. ложки
- Мука — 3 Ст. ложки
Количество порций: 8
Как приготовить "Простой перевернутый яблочный пирог"
Яблоки вымойте обсушите, не очищайте.
Дно формы (диаметр - 20 см) простелите пергаментом для выпечки. Высыпьте 1/2 стакана сахара, разложите кусочки сливочного масла.
Крупные яблоки разрежьте на 8 долек (маленькие на шесть), удалите семенную коробочку. Дольки разложите плотно по дну формы кожицей вниз. Посыпьте 1/2 стакана сахара, разместите сверху оставшиеся дольки яблок. Поставьте запекаться в духовку при 200 градусах примерно на 60 минут. Яблоки должны стать мягкими, но не развалиться. Дайте им остыть минут 10.
Пока яблоки остывают, приготовьте тесто. Подготовьте продукты. Всего по три: 3 яйца, 3 ст. л. сахара, 3 ст. л. муки.
В чаше соедините яйца и сахар. Взбейте их миксером на больших оборотах в пышную светлую пену.
Просейте муку, вмешайте аккуратно лопаткой, сохраняя пышность массы.
Вылейте тесто на запеченные яблоки. Поставьте пирог в духовку запекаться на 10-15 минут при 220 градусах.
Готовому пирогу дайте остыть в форме.
Переверните яблочный пирог на блюдо. Приятного чаепития!
Совет от повара:Форму для этого пирога выбирайте цельную, без щелей, чтобы яблочный сок при запекании не вытек и не пригорел.
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