Суп-пюре из шампиньонов

Приготовил : Арина Вольская 16.05.2013

Время приготовления: 1 ч. 0 мин 16.05.2013Время приготовления:

Очень интересный, простой в приготовлении и вкусный суп-пюре из шампиньонов. Понравится людям с капризным желудком - суп отлично переваривается организмом, насыщает его полезными веществами.

Описание приготовления: Суп-пюре из шампиньонов, приготовленный в домашних условиях по этому простому рецепту, съедается очень быстро. Уж поверьте мне. Из такого простого (и, надо сказать, довольно дешевого) набора продуктов получается необычайно нежный, сытный и вкусный суп. Его можно подать даже к праздничному семейному обеду - выглядит он весьма празднично. Попробуйте приготовить и не пожалеете ;) Простой рецепт супа-пюре из шампиньонов - вам в помощь!

Состав / Ингредиенты: Картофель 5-6 Штук (среднего размера)

Лук 1 Штука

Морковь 1 Штука

Молоко 1 Стакан

Мука 2 Ст. ложки

Масло сливочное 60 Грамм

Шампиньоны 300 Грамм

Зелень укропа, петрушки 30 Грамм

Соль 1 Чайная ложка (по вкусу)

Черный молотый перец 2 Щепотки (по вкусу) Количество порций 5

Как приготовить "Суп-пюре из шампиньонов"

Подготовим все необходимые для супа продукты, чтобы они были у нас под рукой. Чистим картофель, лук и морковь. Нарезаем картошку, солим, наливаем воду и ставим варить. Воды наливаем столько, чтобы она немного покрывала картофель. Иначе суп может получиться жидким. Чистим и нарезаем грибы. Несколько штук можно порезать пластинками и оставить для украшения готового супа. Остальные грибы режем помельче. Морковь натираем на терке, лук нарезаем кубиками. Жарим на сковороде вместе с грибами на сливочном масле минут 10. Посыпаем содержимое сковородки мукой, хорошо размешиваем и поджариваем пару минут. Затем заливаем молоком, солим и перчим. Оставляем протушиться минут 7-10. Картошка сварилась. Перекладываем ее в кастрюлю большей емкости (я обычно варю картошку в маленькой кастрюльке - так быстрее). Выкладываем к картошке содержимое сковородки и измельчаем блендером. Вымытую зелень мелко нарезаем и посыпаем ею супчик при подаче. Если вы оставляли пластинки грибов - поджарьте их и красиво расположите в тарелке с супом.

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