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Суп-пюре из шампиньонов
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Очень интересный, простой в приготовлении и вкусный суп-пюре из шампиньонов. Понравится людям с капризным желудком - суп отлично переваривается организмом, насыщает его полезными веществами.
Описание приготовления:Суп-пюре из шампиньонов, приготовленный в домашних условиях по этому простому рецепту, съедается очень быстро. Уж поверьте мне. Из такого простого (и, надо сказать, довольно дешевого) набора продуктов получается необычайно нежный, сытный и вкусный суп. Его можно подать даже к праздничному семейному обеду - выглядит он весьма празднично. Попробуйте приготовить и не пожалеете ;) Простой рецепт супа-пюре из шампиньонов - вам в помощь!
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 5-6 Штук (среднего размера)
- Лук 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Молоко 1 Стакан
- Мука 2 Ст. ложки
- Масло сливочное 60 Грамм
- Шампиньоны 300 Грамм
- Зелень укропа, петрушки 30 Грамм
- Соль 1 Чайная ложка (по вкусу)
- Черный молотый перец 2 Щепотки (по вкусу)
Количество порций 5
Как приготовить "Суп-пюре из шампиньонов"
Подготовим все необходимые для супа продукты, чтобы они были у нас под рукой. Чистим картофель, лук и морковь.
Нарезаем картошку, солим, наливаем воду и ставим варить. Воды наливаем столько, чтобы она немного покрывала картофель. Иначе суп может получиться жидким.
Чистим и нарезаем грибы. Несколько штук можно порезать пластинками и оставить для украшения готового супа. Остальные грибы режем помельче.
Морковь натираем на терке, лук нарезаем кубиками. Жарим на сковороде вместе с грибами на сливочном масле минут 10.
Посыпаем содержимое сковородки мукой, хорошо размешиваем и поджариваем пару минут. Затем заливаем молоком, солим и перчим. Оставляем протушиться минут 7-10.
Картошка сварилась. Перекладываем ее в кастрюлю большей емкости (я обычно варю картошку в маленькой кастрюльке - так быстрее). Выкладываем к картошке содержимое сковородки и измельчаем блендером.
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Важно! Видео может отличаться от текстовой версии рецепта!
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Комментарии :
Antonida.chernyak 21.05.2020 20:50
Готовится быстро, вкус приемлемый)))
Роман 17.12.2019 15:04
Варю. Как попробую отпишусь.
Виктор Лепейко 05.06.2015 14:11
Зачем оставлять несколько целых пластинок шампиньонов для украшения, если они потом измельчаются блендером?
екатерина 29.11.2014 11:24
сварила такой суп, очень вкусно, только я немного изменила рецепт, положила меньше картошки чем тут написано. Суп очень вкусный.
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