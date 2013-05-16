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Суп-пюре из шампиньонов

Суп-пюре из шампиньонов
Отзывы (7)
21


Приготовил :  
16.05.2013
Время приготовления: 1 ч. 0 мин
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Очень интересный, простой в приготовлении и вкусный суп-пюре из шампиньонов. Понравится людям с капризным желудком - суп отлично переваривается организмом, насыщает его полезными веществами.

Описание приготовления:

Суп-пюре из шампиньонов, приготовленный в домашних условиях по этому простому рецепту, съедается очень быстро. Уж поверьте мне. Из такого простого (и, надо сказать, довольно дешевого) набора продуктов получается необычайно нежный, сытный и вкусный суп. Его можно подать даже к праздничному семейному обеду - выглядит он весьма празднично. Попробуйте приготовить и не пожалеете ;) Простой рецепт супа-пюре из шампиньонов - вам в помощь!
Основной ингредиент: Грибы / Шампиньоны
Блюдо: Супы / Супы-пюре

Состав / Ингредиенты:

  • Картофель 5-6 Штук (среднего размера)
  • Лук 1 Штука
  • Морковь 1 Штука
  • Молоко 1 Стакан
  • Мука 2 Ст. ложки
  • Масло сливочное 60 Грамм
  • Шампиньоны 300 Грамм
  • Зелень укропа, петрушки 30 Грамм
  • Соль 1 Чайная ложка (по вкусу)
  • Черный молотый перец 2 Щепотки (по вкусу)
Количество порций 5

Как приготовить "Суп-пюре из шампиньонов"

Суп-пюре из шампиньонов - фото шаг 1
Подготовим все необходимые для супа продукты, чтобы они были у нас под рукой. Чистим картофель, лук и морковь.
Суп-пюре из шампиньонов - фото шаг 2
Нарезаем картошку, солим, наливаем воду и ставим варить. Воды наливаем столько, чтобы она немного покрывала картофель. Иначе суп может получиться жидким.
Суп-пюре из шампиньонов - фото шаг 3
Чистим и нарезаем грибы. Несколько штук можно порезать пластинками и оставить для украшения готового супа. Остальные грибы режем помельче.
Суп-пюре из шампиньонов - фото шаг 4
Морковь натираем на терке, лук нарезаем кубиками. Жарим на сковороде вместе с грибами на сливочном масле минут 10.
Суп-пюре из шампиньонов - фото шаг 5
Посыпаем содержимое сковородки мукой, хорошо размешиваем и поджариваем пару минут. Затем заливаем молоком, солим и перчим. Оставляем протушиться минут 7-10.
Суп-пюре из шампиньонов - фото шаг 6
Картошка сварилась. Перекладываем ее в кастрюлю большей емкости (я обычно варю картошку в маленькой кастрюльке - так быстрее). Выкладываем к картошке содержимое сковородки и измельчаем блендером.
Суп-пюре из шампиньонов - фото шаг 7
Вымытую зелень мелко нарезаем и посыпаем ею супчик при подаче. Если вы оставляли пластинки грибов - поджарьте их и красиво расположите в тарелке с супом.
Оценить рецепт Суп-пюре из шампиньонов
4.0 62
Я приготовил(а)
Видео рецепт "Суп-пюре из шампиньонов"
Важно! Видео может отличаться от текстовой версии рецепта!
Видео рецепт Суп-пюре из шампиньонов
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Комментарии :

Antonida.chernyak 21.05.2020 20:50 

Готовится быстро, вкус приемлемый)))


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Роман 17.12.2019 15:04 

Варю. Как попробую отпишусь.


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Роман 17.12.2019 15:08 

Воду от варки картохи тоже в дело? "Картошка сварилась. Перекладываем ее в кастрюлю большей емкости. А воду?


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Виктор Лепейко 05.06.2015 14:11 

Зачем оставлять несколько целых пластинок шампиньонов для украшения, если они потом измельчаются блендером?


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Мама 03.02.2017 14:13 

Затем,чтобы вы ими украсили готовое блюдо при подаче.Их не измельчают блендером в общей массе.


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екатерина 29.11.2014 11:24 

сварила такой суп, очень вкусно, только я немного изменила рецепт, положила меньше картошки чем тут написано. Суп очень вкусный.


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валентина 06.10.2014 13:58 

суп рецепт очень доходчиво объяснили, но надо ли сливать воду с картошки скорее всего нет ,но надо попробовать


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