Фаршированная куриная шейка по-еврейски

Приготовил : Джулия Ветрина 28.04.2017

Время приготовления: 1 ч. 30 мин 28.04.2017Время приготовления:1 ч. 30 мин

Когда вы собираетесь позвать много гостей к себе за праздничный стол, то стоит подготовить несколько вкусных закусок. Пожалуй, они играют очень важную роль во время долгожданного застолья.

Описание приготовления: Поэтому я всегда имею под рукой несколько интересных рецептов наравне с простыми. Ниже я описала, как приготовить фаршированную куриную шейку по-еврейски. Да, блюдо делается нелегко, но если приноровиться, то выходит очень вкусно и понравится всем вашим гостям.

Ингредиенты: Куриная шкура — 1 Штука

Репчатый лук — 2 Штуки

Яйцо — 4 Штуки

Куриная печень — 100 Грамм

Куриные пупки — 100 Грамм

Куриные сердечки — 100 Грамм

Куриный жир — 80 Грамм

Бульон — 50 Миллилитров

Манка — 4 Ст. ложки

Соль — По вкусу

Чёрный молотый перец — По вкусу

Растительное масло — 1,5 Ст. ложки

Количество порций: 8-10

Как приготовить "Фаршированная куриная шейка по-еврейски"

Куриную кожу следует оставить целой, сшив по всему периметру и оставив одно отверстие в шее для начинки. Лук почистите, измельчите и пропассеруйте на масле. Смешайте его с яйцами, манкой, сердечками, жиром, печенью, пупками, солью и перцем. Фарш залейте бульоном. Перемешайте. Наполните фаршем шкуру через отверстие. Затем зашейте его. Шейку на марле опустите в тёплый бульон. Варите её, постоянно переворачивая с боку на бок. Готовьте курицу в течение часа. Затем достаньте её, накройте крышкой и оставьте до полного охлаждения. Приятной дегустации!

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