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Фаршированная куриная шейка по-еврейски
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Когда вы собираетесь позвать много гостей к себе за праздничный стол, то стоит подготовить несколько вкусных закусок. Пожалуй, они играют очень важную роль во время долгожданного застолья.
Описание приготовления:Поэтому я всегда имею под рукой несколько интересных рецептов наравне с простыми. Ниже я описала, как приготовить фаршированную куриную шейку по-еврейски. Да, блюдо делается нелегко, но если приноровиться, то выходит очень вкусно и понравится всем вашим гостям.
Ингредиенты:
- Куриная шкура — 1 Штука
- Репчатый лук — 2 Штуки
- Яйцо — 4 Штуки
- Куриная печень — 100 Грамм
- Куриные пупки — 100 Грамм
- Куриные сердечки — 100 Грамм
- Куриный жир — 80 Грамм
- Бульон — 50 Миллилитров
- Манка — 4 Ст. ложки
- Соль — По вкусу
- Чёрный молотый перец — По вкусу
- Растительное масло — 1,5 Ст. ложки
Количество порций: 8-10
Как приготовить "Фаршированная куриная шейка по-еврейски"
Куриную кожу следует оставить целой, сшив по всему периметру и оставив одно отверстие в шее для начинки.
Лук почистите, измельчите и пропассеруйте на масле. Смешайте его с яйцами, манкой, сердечками, жиром, печенью, пупками, солью и перцем.
Фарш залейте бульоном. Перемешайте.
Наполните фаршем шкуру через отверстие. Затем зашейте его.
Шейку на марле опустите в тёплый бульон. Варите её, постоянно переворачивая с боку на бок.
Готовьте курицу в течение часа. Затем достаньте её, накройте крышкой и оставьте до полного охлаждения. Приятной дегустации!
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Важно! Видео может отличаться от текстовой версии рецепта!
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