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Фаршированная куриная шейка по-еврейски

Фаршированная куриная шейка по-еврейски
5


Приготовил :  
28.04.2017
Время приготовления: 1 ч. 30 мин
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Когда вы собираетесь позвать много гостей к себе за праздничный стол, то стоит подготовить несколько вкусных закусок. Пожалуй, они играют очень важную роль во время долгожданного застолья.

Описание приготовления:

Поэтому я всегда имею под рукой несколько интересных рецептов наравне с простыми. Ниже я описала, как приготовить фаршированную куриную шейку по-еврейски. Да, блюдо делается нелегко, но если приноровиться, то выходит очень вкусно и понравится всем вашим гостям.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Овощи / Птица / Курица
Блюдо: Закуски / Фаршированные
География кухни: Еврейская

Ингредиенты:

  • Куриная шкура  — 1 Штука
  • Репчатый лук  — 2 Штуки
  • Яйцо  — 4 Штуки
  • Куриная печень  — 100 Грамм
  • Куриные пупки  — 100 Грамм
  • Куриные сердечки  — 100 Грамм
  • Куриный жир  — 80 Грамм
  • Бульон  — 50 Миллилитров
  • Манка  — 4 Ст. ложки
  • Соль  — По вкусу
  • Чёрный молотый перец  — По вкусу
  • Растительное масло  — 1,5 Ст. ложки

Количество порций: 8-10

Как приготовить "Фаршированная куриная шейка по-еврейски"

Фаршированная куриная шейка по-еврейски - фото шаг 1
Куриную кожу следует оставить целой, сшив по всему периметру и оставив одно отверстие в шее для начинки.
Фаршированная куриная шейка по-еврейски - фото шаг 2
Лук почистите, измельчите и пропассеруйте на масле. Смешайте его с яйцами, манкой, сердечками, жиром, печенью, пупками, солью и перцем.
Фаршированная куриная шейка по-еврейски - фото шаг 3
Фарш залейте бульоном. Перемешайте.
Фаршированная куриная шейка по-еврейски - фото шаг 4
Наполните фаршем шкуру через отверстие. Затем зашейте его.
Фаршированная куриная шейка по-еврейски - фото шаг 5
Шейку на марле опустите в тёплый бульон. Варите её, постоянно переворачивая с боку на бок.
Фаршированная куриная шейка по-еврейски - фото шаг 6
Готовьте курицу в течение часа. Затем достаньте её, накройте крышкой и оставьте до полного охлаждения. Приятной дегустации!

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Важно! Видео может отличаться от текстовой версии рецепта!
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