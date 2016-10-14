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Блины на кефире с манкой
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Сегодня вы узнаете, как приготовить блины на кефире с манкой. Этим рецептом я пользуюсь уже более 10 лет. С самого первого раза у меня получились хорошенькие и мягкие блинчики. Тесто простое.
Описание приготовления:Благодаря кефирной основе наши блинчики получаются очень пышными. Также я добавила в тесто соду. Это создало двойной эффект. В такие блинчики можно завернуть начинку, например, ягодную, либо мясную. Они отлично подходят как для перекуса, так и для семейного завтрака. Их очень любят и дети, и взрослые.
Ингредиенты:
- Яйца куриные — 2 Штуки
- Мука пшеничная — 220 Грамм
- Манная крупа — 180 Грамм
- Кефир — 500 Миллилитров
- Сода пищевая — 0,5 Чайных ложки
- Сахар — 3 Ст. ложки
- Пищевая соль — 0,5 Чайных ложки
- Растительное масло — 12 Ст. ложек
- Масло топленое — 1 Ст. ложка
Количество порций: 5
Как приготовить "Блины на кефире с манкой"
Кефир соединяем с содой и оставляем в тепле на несколько минут. Взбиваем яйца и сахар. Добавляем муку. Перемешиваем массу.
Заливаем тесто кефирной массой. Всыпаем соль. Перемешиваем, чтобы не было комочков. Раскаленное масло вливаем в тесто, насыпаем манку.
Такое тесто должно настояться в тепле полчасика. Манка загустеет, а тесто станет более вязким, как плотная сметана.
Жарим блинчики на раскаленной сковородке, смазанной растительным маслом. Каждая сторона должна пропечься и покрыться красивой золотистой корочкой.
Блинчики на манке и кефире подаем в горячем виде. Очень хорошо сочетаются с этим блюдом начинки на основе творога, сметаны или сгущенки!
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Важно! Видео может отличаться от текстовой версии рецепта!
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