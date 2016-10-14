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Блины на кефире с манкой

Блины на кефире с манкой
5


Обновлен :  
14.10.2016
Время приготовления: 2 ч. 0 мин
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Сегодня вы узнаете, как приготовить блины на кефире с манкой. Этим рецептом я пользуюсь уже более 10 лет. С самого первого раза у меня получились хорошенькие и мягкие блинчики. Тесто простое.

Описание приготовления:

Благодаря кефирной основе наши блинчики получаются очень пышными. Также я добавила в тесто соду. Это создало двойной эффект. В такие блинчики можно завернуть начинку, например, ягодную, либо мясную. Они отлично подходят как для перекуса, так и для семейного завтрака. Их очень любят и дети, и взрослые.

Назначение: На завтрак
Основной ингредиент: Тесто
Блюдо: Выпечка / Блины

Ингредиенты:

  • Яйца куриные  — 2 Штуки
  • Мука пшеничная  — 220 Грамм
  • Манная крупа  — 180 Грамм
  • Кефир  — 500 Миллилитров
  • Сода пищевая  — 0,5 Чайных ложки
  • Сахар  — 3 Ст. ложки
  • Пищевая соль  — 0,5 Чайных ложки
  • Растительное масло  — 12 Ст. ложек
  • Масло топленое  — 1 Ст. ложка

Количество порций: 5

Как приготовить "Блины на кефире с манкой"

Блины на кефире с манкой - фото шаг 1
Кефир соединяем с содой и оставляем в тепле на несколько минут. Взбиваем яйца и сахар. Добавляем муку. Перемешиваем массу.
Блины на кефире с манкой - фото шаг 2
Заливаем тесто кефирной массой. Всыпаем соль. Перемешиваем, чтобы не было комочков. Раскаленное масло вливаем в тесто, насыпаем манку.
Блины на кефире с манкой - фото шаг 3
Такое тесто должно настояться в тепле полчасика. Манка загустеет, а тесто станет более вязким, как плотная сметана.
Блины на кефире с манкой - фото шаг 4
Жарим блинчики на раскаленной сковородке, смазанной растительным маслом. Каждая сторона должна пропечься и покрыться красивой золотистой корочкой.
Блины на кефире с манкой - фото шаг 5
Блинчики на манке и кефире подаем в горячем виде. Очень хорошо сочетаются с этим блюдом начинки на основе творога, сметаны или сгущенки!

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4
средняя оценка: 4.2, всего голосов: 9
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Важно! Видео может отличаться от текстовой версии рецепта!
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