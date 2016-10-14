Блины на кефире с манкой

Обновлен : Маргарита 14.10.2016

Время приготовления: 2 ч. 0 мин 14.10.2016Время приготовления:2 ч. 0 мин

Сегодня вы узнаете, как приготовить блины на кефире с манкой. Этим рецептом я пользуюсь уже более 10 лет. С самого первого раза у меня получились хорошенькие и мягкие блинчики. Тесто простое.

Описание приготовления: Благодаря кефирной основе наши блинчики получаются очень пышными. Также я добавила в тесто соду. Это создало двойной эффект. В такие блинчики можно завернуть начинку, например, ягодную, либо мясную. Они отлично подходят как для перекуса, так и для семейного завтрака. Их очень любят и дети, и взрослые.

Ингредиенты: Яйца куриные — 2 Штуки

Мука пшеничная — 220 Грамм

Манная крупа — 180 Грамм

Кефир — 500 Миллилитров

Сода пищевая — 0,5 Чайных ложки

Сахар — 3 Ст. ложки

Пищевая соль — 0,5 Чайных ложки

Растительное масло — 12 Ст. ложек

Масло топленое — 1 Ст. ложка

Количество порций: 5

Как приготовить "Блины на кефире с манкой"

Кефир соединяем с содой и оставляем в тепле на несколько минут. Взбиваем яйца и сахар. Добавляем муку. Перемешиваем массу. Заливаем тесто кефирной массой. Всыпаем соль. Перемешиваем, чтобы не было комочков. Раскаленное масло вливаем в тесто, насыпаем манку. Такое тесто должно настояться в тепле полчасика. Манка загустеет, а тесто станет более вязким, как плотная сметана. Жарим блинчики на раскаленной сковородке, смазанной растительным маслом. Каждая сторона должна пропечься и покрыться красивой золотистой корочкой. Блинчики на манке и кефире подаем в горячем виде. Очень хорошо сочетаются с этим блюдом начинки на основе творога, сметаны или сгущенки!

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