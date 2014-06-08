Клецки из манки
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Люблю готовить разные супчики, сейчас я вам расскажу как приготовить клецки из манки, но расскажу я не просто про клецки, а про куриный суп с клецками.
Описание приготовления:Такие клецки из манки в сочетании с куриным супом получатся очень сытным и ароматным блюдом.
Приятного аппетита!
Ингредиенты:
- Куриный набор — 500 Грамм
- Картофель — 2-3 Штук
- Лук репчатый — 1 Штука
- Соль — По вкусу
- Перец — По вкусу
- Зелень — По вкусу
- Манка — 3-4 Ст. ложек
- Лавровый лист — 1-2 Штук
- Яйцо куриное — 1 Штука
Количество порций: 6
Как приготовить "Клецки из манки"
Помыть курицу. Опустить в кастрюлю с холодной водой. Когда бульон закипит, снять шум. Посолить, поперчить и положить лавровый лист. Варить на самом медленном огне до готовности мяса, минут 40.
Почистить и помыть картофель, лук и морковь. Все овощи нарезать.
Кинуть овощи в бульон. Варить 20 минут. Вынуть курицу и лавровый лист.
Как приготовить клецки из манки? Для этого нам нужно взбить яйцо, слегка присолить, всыпать медленно манку, постоянно мешая до образования густой кашицы. Помыть и порезать зелень и зеленый лук.
Зачерпывать получившееся тесто чайной ложечкой и отсекать по чуть-чуть другой ложечкой, чтобы получались клецки. Варить суп до готовности клецек. Теперь можно положить в суп зеленый лук и зелень. Разлить куриный суп с клецками по тарелкам.
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Важно! Видео может отличаться от текстовой версии рецепта!
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