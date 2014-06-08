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Клецки из манки

Клецки из манки
2


Приготовил :  
08.06.2014
Время приготовления: 1 ч. 0 мин
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Люблю готовить разные супчики, сейчас я вам расскажу как приготовить клецки из манки, но расскажу я не просто про клецки, а про куриный суп с клецками.

Описание приготовления:

Такие клецки из манки в сочетании с куриным супом получатся очень сытным и ароматным блюдом.
Приятного аппетита!

Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Птица / Курица / Крупы / Манка
Блюдо: Супы

Ингредиенты:

  • Куриный набор  — 500 Грамм
  • Картофель  — 2-3 Штук
  • Лук репчатый  — 1 Штука
  • Соль  — По вкусу
  • Перец  — По вкусу
  • Зелень  — По вкусу
  • Манка  — 3-4 Ст. ложек
  • Лавровый лист  — 1-2 Штук
  • Яйцо куриное  — 1 Штука

Количество порций: 6

Как приготовить "Клецки из манки"

Клецки из манки - фото шаг 1
Помыть курицу. Опустить в кастрюлю с холодной водой. Когда бульон закипит, снять шум. Посолить, поперчить и положить лавровый лист. Варить на самом медленном огне до готовности мяса, минут 40.
Клецки из манки - фото шаг 2
Почистить и помыть картофель, лук и морковь. Все овощи нарезать.
Клецки из манки - фото шаг 3
Кинуть овощи в бульон. Варить 20 минут. Вынуть курицу и лавровый лист.
Клецки из манки - фото шаг 4
Как приготовить клецки из манки? Для этого нам нужно взбить яйцо, слегка присолить, всыпать медленно манку, постоянно мешая до образования густой кашицы. Помыть и порезать зелень и зеленый лук.
Клецки из манки - фото шаг 5
Зачерпывать получившееся тесто чайной ложечкой и отсекать по чуть-чуть другой ложечкой, чтобы получались клецки. Варить суп до готовности клецек. Теперь можно положить в суп зеленый лук и зелень. Разлить куриный суп с клецками по тарелкам.

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средняя оценка: 3.5, всего голосов: 26
Я приготовил(а)
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Важно! Видео может отличаться от текстовой версии рецепта!
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Комментарии :

Олеся Назарова 10.03.2016 17:52 «Ответить

первый раз делала суп с клецками! мне очень понравилось, только мясо и овощи я готовила меньше указанного в рецепте времени. Иначе в них вообще ничего полезного не останется.

 

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