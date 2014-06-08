Клецки из манки

Приготовил : Nufica 08.06.2014

Время приготовления: 1 ч. 0 мин 08.06.2014Время приготовления:1 ч. 0 мин

Люблю готовить разные супчики, сейчас я вам расскажу как приготовить клецки из манки, но расскажу я не просто про клецки, а про куриный суп с клецками.

Описание приготовления: Такие клецки из манки в сочетании с куриным супом получатся очень сытным и ароматным блюдом.

Приятного аппетита!

Ингредиенты: Куриный набор — 500 Грамм

Картофель — 2-3 Штук

Лук репчатый — 1 Штука

Соль — По вкусу

Перец — По вкусу

Зелень — По вкусу

Манка — 3-4 Ст. ложек

Лавровый лист — 1-2 Штук

Яйцо куриное — 1 Штука

Количество порций: 6

Как приготовить "Клецки из манки"

Помыть курицу. Опустить в кастрюлю с холодной водой. Когда бульон закипит, снять шум. Посолить, поперчить и положить лавровый лист. Варить на самом медленном огне до готовности мяса, минут 40. Почистить и помыть картофель, лук и морковь. Все овощи нарезать. Кинуть овощи в бульон. Варить 20 минут. Вынуть курицу и лавровый лист. Как приготовить клецки из манки? Для этого нам нужно взбить яйцо, слегка присолить, всыпать медленно манку, постоянно мешая до образования густой кашицы. Помыть и порезать зелень и зеленый лук. Зачерпывать получившееся тесто чайной ложечкой и отсекать по чуть-чуть другой ложечкой, чтобы получались клецки. Варить суп до готовности клецек. Теперь можно положить в суп зеленый лук и зелень. Разлить куриный суп с клецками по тарелкам.

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