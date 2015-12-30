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Начинка для тарталеток с печенью трески

Начинка для тарталеток с печенью трески
13


Приготовил :  
30.12.2015
Время приготовления: 20 мин
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Закуски и салаты на столе все больше замещают собой горячие блюда, это зачастую быстрее проще и удобнее. Тем более, когда речь идёт о подготовке праздничного застолья. Попробуйте такой вариант!

Описание приготовления:

Чудесная начинка для тарталеток с печенью трески и сыром сделает свое дело — гости еще долго не забудут ваши угощения! Лёгкие и нежные, тарталетки вполне могут стать вашими любимцами, тем более что вариант, как приготовить начинку для тарталеток с печенью трески, крайне прост.

Назначение: На ужин / На праздничный стол / Новый Год / Недорого / Фуршет
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Овощи / Лук / Молочные продукты / Печень трески
Блюдо: Салаты / Закуски / Тарталетки

Ингредиенты:

  • Яйца  — 2 Штуки
  • Твердый сыр  — 50 Грамм
  • Печень трески  — 70  Грамм (½ банки в 160 г.)
  • Майонез  — 2 Ст. ложки
  • Зеленый лук  — Пучок (для украшения)
  • Тарталетки из песочного теста  — 8-9 Штук

Количество порций: 8-9

Как приготовить "Начинка для тарталеток с печенью трески"

Начинка для тарталеток с печенью трески - фото шаг 1
Яйца отвариваем вкрутую, остужаем. Отделяем белки от желтков. Натираем белки на мелкой терке. Они пойдут в начинку.
Начинка для тарталеток с печенью трески - фото шаг 2
Желтки мелко крошим. Их мы используем чуть позже для украшения готовой закуски.
Начинка для тарталеток с печенью трески - фото шаг 3
Теперь возьмём кусок сыра твёрдых сортов. Трем его на мелкой терке.
Начинка для тарталеток с печенью трески - фото шаг 4
Печень трески выкладываем из баночки и разминаем вилкой.
Начинка для тарталеток с печенью трески - фото шаг 5
Все ингредиенты из предыдущих шагов (кроме желтка) помещаем в удобную глубокую салатницу, добавляем к ним майонез.
Начинка для тарталеток с печенью трески - фото шаг 6
Перемешиваем всё до получения густой, достаточно однородной массы.
Начинка для тарталеток с печенью трески - фото шаг 7
Зеленый лук нарезаем перышками. Он понадобится нам в последнюю очередь, но лучше заготовить его заранее.
Начинка для тарталеток с печенью трески - фото шаг 8
Раз все уже подготовлено, можно приступать к наполнению песочных тарталеток. Наполняем каждую корзиночку начинкой, используя чайную ложечку придаем ей форму небольшой горочки.
Начинка для тарталеток с печенью трески - фото шаг 9
Посыпаем получившиеся заготовки желтком. Остался только один маленький штрих — и можно будет подавать закуску к столу.
Начинка для тарталеток с печенью трески - фото шаг 10
Выкладываем наши тарталетки на тарелку, посыпаем их перышками зеленого лука.
Начинка для тарталеток с печенью трески - фото шаг 11
Вот и все, закуска к праздничному столу готова.

Оценить рецепт Начинка для тарталеток с печенью трески:

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средняя оценка: 4.3, всего голосов: 30
Я приготовил(а)
Видео рецепт "Начинка для тарталеток с печенью трески"
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Комментарии :

Елена 30.12.2015 05:05 «Ответить

Классный рецепт!

 

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