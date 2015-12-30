Начинка для тарталеток с печенью трески

Приготовил : Григорий Кодоркин 30.12.2015

Время приготовления: 20 мин 30.12.2015Время приготовления:20 мин

Закуски и салаты на столе все больше замещают собой горячие блюда, это зачастую быстрее проще и удобнее. Тем более, когда речь идёт о подготовке праздничного застолья. Попробуйте такой вариант!

Описание приготовления: Чудесная начинка для тарталеток с печенью трески и сыром сделает свое дело — гости еще долго не забудут ваши угощения! Лёгкие и нежные, тарталетки вполне могут стать вашими любимцами, тем более что вариант, как приготовить начинку для тарталеток с печенью трески, крайне прост.

Ингредиенты: Яйца — 2 Штуки

Твердый сыр — 50 Грамм

Печень трески — 70 Грамм (½ банки в 160 г.)

Майонез — 2 Ст. ложки

Зеленый лук — Пучок (для украшения)

Тарталетки из песочного теста — 8-9 Штук

Количество порций: 8-9

Как приготовить "Начинка для тарталеток с печенью трески"

Яйца отвариваем вкрутую, остужаем. Отделяем белки от желтков. Натираем белки на мелкой терке. Они пойдут в начинку. Желтки мелко крошим. Их мы используем чуть позже для украшения готовой закуски. Теперь возьмём кусок сыра твёрдых сортов. Трем его на мелкой терке. Печень трески выкладываем из баночки и разминаем вилкой. Все ингредиенты из предыдущих шагов (кроме желтка) помещаем в удобную глубокую салатницу, добавляем к ним майонез. Перемешиваем всё до получения густой, достаточно однородной массы. Зеленый лук нарезаем перышками. Он понадобится нам в последнюю очередь, но лучше заготовить его заранее. Раз все уже подготовлено, можно приступать к наполнению песочных тарталеток. Наполняем каждую корзиночку начинкой, используя чайную ложечку придаем ей форму небольшой горочки. Посыпаем получившиеся заготовки желтком. Остался только один маленький штрих — и можно будет подавать закуску к столу. Выкладываем наши тарталетки на тарелку, посыпаем их перышками зеленого лука. Вот и все, закуска к праздничному столу готова.

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