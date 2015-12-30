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Начинка для тарталеток с печенью трески
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Закуски и салаты на столе все больше замещают собой горячие блюда, это зачастую быстрее проще и удобнее. Тем более, когда речь идёт о подготовке праздничного застолья. Попробуйте такой вариант!
Описание приготовления:Чудесная начинка для тарталеток с печенью трески и сыром сделает свое дело — гости еще долго не забудут ваши угощения! Лёгкие и нежные, тарталетки вполне могут стать вашими любимцами, тем более что вариант, как приготовить начинку для тарталеток с печенью трески, крайне прост.
Ингредиенты:
- Яйца — 2 Штуки
- Твердый сыр — 50 Грамм
- Печень трески — 70 Грамм (½ банки в 160 г.)
- Майонез — 2 Ст. ложки
- Зеленый лук — Пучок (для украшения)
- Тарталетки из песочного теста — 8-9 Штук
Количество порций: 8-9
Как приготовить "Начинка для тарталеток с печенью трески"
Яйца отвариваем вкрутую, остужаем. Отделяем белки от желтков. Натираем белки на мелкой терке. Они пойдут в начинку.
Желтки мелко крошим. Их мы используем чуть позже для украшения готовой закуски.
Теперь возьмём кусок сыра твёрдых сортов. Трем его на мелкой терке.
Печень трески выкладываем из баночки и разминаем вилкой.
Все ингредиенты из предыдущих шагов (кроме желтка) помещаем в удобную глубокую салатницу, добавляем к ним майонез.
Перемешиваем всё до получения густой, достаточно однородной массы.
Зеленый лук нарезаем перышками. Он понадобится нам в последнюю очередь, но лучше заготовить его заранее.
Раз все уже подготовлено, можно приступать к наполнению песочных тарталеток. Наполняем каждую корзиночку начинкой, используя чайную ложечку придаем ей форму небольшой горочки.
Посыпаем получившиеся заготовки желтком. Остался только один маленький штрих — и можно будет подавать закуску к столу.
Выкладываем наши тарталетки на тарелку, посыпаем их перышками зеленого лука.
Вот и все, закуска к праздничному столу готова.
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