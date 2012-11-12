Имбирно-мятный чай

Обновлен : Montovini 28.04.2014

Время приготовления: 1 ч. 0 мин 28.04.2014Время приготовления:1 ч. 0 мин

Имбирно-мятный чай - очень вкусный напиток, который может подаваться как в холодном, так и в горячем виде. Летом он прекрасно освежает, зимой - согревает. Стоит попробовать.

Описание приготовления: Этим летом впервые попробовали приготовить имбирно-мятный чай по совету одного хорошего знакомого. Приготовили - и не пожалели. Получился очень вкусный освежающий напиток, прекрасно утоляющий жажду в летнюю жару. Сейчас, поздней осенью, подаем этот же чай горячим - и вновь успех, отлично прогревает и бодрит. Словом, универсальный напиток, научиться готовить который стоит каждому :)



Удачи!

Ингредиенты: Мята — 150 Грамм

Корень имбиря 6 см — 1 Штука

Сахар — 1/2 Стакана

Вода — 1 Стакан

Количество порций: 10-20

Как приготовить "Имбирно-мятный чай"

Итак, всего 3 ингредиента и вода - все, что нам нужно для приготовления чая. В маленькую кастрюльку кладем сахар и воду, доводим до кипения. Корень имбиря, тем временем, нарезаем на тонкие ломтики. Когда сахарный сироп закипит - добавляем в него имбирь и кипятим еще 4 минуты. Мяту крупно рубим или рвем руками. В кипящий сироп добавляем нарубленную мяту. Готовим еще 2 минуты, после чего снимаем кастрюлю с огня, накрываем крышкой, полотенцем, и оставляем настаиваться на 1 час. Спустя час процеживаем сироп через мелкое сито или марлю. Процеженный сироп переливаем в небольшую баночку. Собственно, сироп готов, и теперь достаточно разбавить его кипятком (в пропорции 1 часть сиропа к 4 частям кипятка) или холодной водой (в тех же пропорциях), для получения горячего или холодного чая соответственно. Вот так выглядит холодный имбирно-мятный чай.

Оценить рецепт Имбирно-мятный чай:

4

средняя оценка: 4.5, всего голосов: 20

Редакция рекомендует:

Похожие рецепты:

Подборки рецептов: