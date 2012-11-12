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Имбирно-мятный чай
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Имбирно-мятный чай - очень вкусный напиток, который может подаваться как в холодном, так и в горячем виде. Летом он прекрасно освежает, зимой - согревает. Стоит попробовать.
Описание приготовления:Этим летом впервые попробовали приготовить имбирно-мятный чай по совету одного хорошего знакомого. Приготовили - и не пожалели. Получился очень вкусный освежающий напиток, прекрасно утоляющий жажду в летнюю жару. Сейчас, поздней осенью, подаем этот же чай горячим - и вновь успех, отлично прогревает и бодрит. Словом, универсальный напиток, научиться готовить который стоит каждому :)
Удачи!
Ингредиенты:
- Мята — 150 Грамм
- Корень имбиря 6 см — 1 Штука
- Сахар — 1/2 Стакана
- Вода — 1 Стакан
Количество порций: 10-20
Как приготовить "Имбирно-мятный чай"
Итак, всего 3 ингредиента и вода - все, что нам нужно для приготовления чая.
В маленькую кастрюльку кладем сахар и воду, доводим до кипения.
Корень имбиря, тем временем, нарезаем на тонкие ломтики.
Когда сахарный сироп закипит - добавляем в него имбирь и кипятим еще 4 минуты.
Мяту крупно рубим или рвем руками.
В кипящий сироп добавляем нарубленную мяту. Готовим еще 2 минуты, после чего снимаем кастрюлю с огня, накрываем крышкой, полотенцем, и оставляем настаиваться на 1 час.
Спустя час процеживаем сироп через мелкое сито или марлю.
Процеженный сироп переливаем в небольшую баночку. Собственно, сироп готов, и теперь достаточно разбавить его кипятком (в пропорции 1 часть сиропа к 4 частям кипятка) или холодной водой (в тех же пропорциях), для получения горячего или холодного чая соответственно.
Вот так выглядит холодный имбирно-мятный чай.
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