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Имбирно-мятный чай

Имбирно-мятный чай
Отзывы (3)
15


Обновлен :  
28.04.2014
Время приготовления: 1 ч. 0 мин
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Имбирно-мятный чай - очень вкусный напиток, который может подаваться как в холодном, так и в горячем виде. Летом он прекрасно освежает, зимой - согревает. Стоит попробовать.

Описание приготовления:

Этим летом впервые попробовали приготовить имбирно-мятный чай по совету одного хорошего знакомого. Приготовили - и не пожалели. Получился очень вкусный освежающий напиток, прекрасно утоляющий жажду в летнюю жару. Сейчас, поздней осенью, подаем этот же чай горячим - и вновь успех, отлично прогревает и бодрит. Словом, универсальный напиток, научиться готовить который стоит каждому :)

Удачи!

Основной ингредиент: Имбирь / Мята
Блюдо: Напитки / Чай

Ингредиенты:

  • Мята  — 150 Грамм
  • Корень имбиря 6 см  — 1 Штука
  • Сахар  — 1/2 Стакана
  • Вода  — 1 Стакан

Количество порций: 10-20

Как приготовить "Имбирно-мятный чай"

Имбирно-мятный чай - фото шаг 1
Итак, всего 3 ингредиента и вода - все, что нам нужно для приготовления чая.
Имбирно-мятный чай - фото шаг 2
В маленькую кастрюльку кладем сахар и воду, доводим до кипения.
Имбирно-мятный чай - фото шаг 3
Корень имбиря, тем временем, нарезаем на тонкие ломтики.
Имбирно-мятный чай - фото шаг 4
Когда сахарный сироп закипит - добавляем в него имбирь и кипятим еще 4 минуты.
Имбирно-мятный чай - фото шаг 5
Мяту крупно рубим или рвем руками.
Имбирно-мятный чай - фото шаг 6
В кипящий сироп добавляем нарубленную мяту. Готовим еще 2 минуты, после чего снимаем кастрюлю с огня, накрываем крышкой, полотенцем, и оставляем настаиваться на 1 час.
Имбирно-мятный чай - фото шаг 7
Спустя час процеживаем сироп через мелкое сито или марлю.
Имбирно-мятный чай - фото шаг 8
Процеженный сироп переливаем в небольшую баночку. Собственно, сироп готов, и теперь достаточно разбавить его кипятком (в пропорции 1 часть сиропа к 4 частям кипятка) или холодной водой (в тех же пропорциях), для получения горячего или холодного чая соответственно.
Имбирно-мятный чай - фото шаг 9
Вот так выглядит холодный имбирно-мятный чай.

Оценить рецепт Имбирно-мятный чай:

4
средняя оценка: 4.5, всего голосов: 20
Я приготовил(а)
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Комментарии :

_ Cool Arts _ 29.05.2020 13:07 «Ответить

Очень вкусный и полезный напиток Особенно холодный

 

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Даниил 08.05.2013 17:45 «Ответить

ммм я не знал!! :smile:

 

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denni 12.11.2012 08:37 «Ответить

Очень хорошо пить такой чай при простуде.

 

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